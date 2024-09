Pampita y su marido: Esclavitud, traición, estafa...

Lo llamativo de esta nueva separación que envuelve a Pampita es que la modelo, que siempre que surge alguna versión errónea sale a aclarar, no salió a desmentirla. Sin embargo, después de todo un día de haber sido tendencia en las redes sociales, elige callar porque ¿otorga?

Yanina Latorre, una de las periodistas que más información maneja en los últimos tiempos, lo dio por hecho: según contó en “LAM”, y ratificó ayer en su programa de radio, la pareja es historia. Pampita, que el año pasado habría descubierto un “histeriqueo” vía chat entre su marido y una periodista política y que perdonó con un ultimatum, “se hartó”.

“Él está muy en su rol político y no genera un peso, y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo”, dijo la periodista, y agregó: “Ella le reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido. Se casó y se enamoró porque le pareció un dulce y, textual, ‘después se fue dando cuenta que es un nabo’”.

Sin embargo, desde el lado de Moritán, surgió otra versión: “A mi lo que me contó el hermano de Moritán, él me lo contó a mí, no es que fue un allegado ni alguien del círculo íntimo ni una amiga de un amigo, fue el hermano de Moritán el que me dio a entender que él se cansó de ser un esclavo de ella, que se cansó y por eso se terminó todo”, contó Matías Vázquez en “Socios”.

Ayer, en sus redes sociales, Moritán emitió un comunicado diciendo que tuvieron momentos malos pero que “no” están separados.

Según trascendió ayer, habría un motivo por el que Pampita no blanquea la separación. Fue la panelista Paula Varela en “Socios” quien contó que la también conductora no quiere hablar del tema públicamente para no afectar la carrera política de Roberto: “No quiere que esto lo ensucie”. Tarde. Moritán, desde ayer, es tendencia, con insultos por haber osado en traicionar a una de las mujeres más lindas del país y, también, de las que famosas que más han sufrido en la vida.

Anoche, en “LAM”, Yanina Latorre aportó más detalles del asunto, y fue picante al tratar de “vago, estafador y corrupto” a García Moritán, ministro de Desarrollo Económico porteño, y quien, por este escándalo, habría cancelado el resto de la agenda semanal de trabajo.