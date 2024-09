Dolor y conmoción: Murió el actor Daniel Fanego

El actor y director Daniel Fanego falleció a los 69 años, según confirmó anoche la Asociación Argentina de Actores (AAA).

“Con gran tristeza despedimos a nuestro afiliado y exdirigente del sindicato, el actor y director Daniel Fanego. Con amplia experiencia en teatro, televisión y cine, fue uno de los actores más queridos y premiados de su generación. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, acompañándolos en este difícil momento”, publicó la AAA en sus redes sociales.

Asimismo, informó que “la despedida” a Fanego será “este viernes 20 de septiembre de 10 a 14 en la Legislatura Porteña”, ubicada en Avenida Presidente Julio Argentino Roca 575.

Si bien no se dio a conocer el motivo de su deceso, se sabía que Fanego tenía algunos problemas de salud que lo aquejaban desde hace un tiempo.

DEL DERECHO A LA ACTUACIÓN

Aunque estudió abogacía, a mediados de la década del ‘70 decidió dedicarse por completo a la actuación, hasta que debutó en la obra ‘La lección anatomía’ en 1977. Fue un estreno al desnudo: Fanego debutó sobre las tablas con una escena sin ropa.

“Empecé en la obra el 14 de julio del 77, con 22 años. Salía de la colimba, retomaba mis estudios de Derecho, decidía por aquellos días cuándo me iría de mi casa... Estaba en otra y hasta digamos que negaba el período por el que estábamos pasando como sociedad. No era un tipo con una ideología clara, no militaba y era de una familia de clase media, no te diría reaccionaria, pero sí algo indiferente”, dijo sobre el clima de época en aquella llegada al teatro.

Su aparición sin ropa era literal, pero de un impacto simbólico que definió su carrera. “Creo que ese debut terminó marcando un despegue. Como que el desnudo que hacía en la obra fue revelador y conmovedor en muchos sentidos de mi vida. Hubo, conceptualmente, una piel al desnudo y un recambio de piel”, aseguró.

PRESTIGIO Y FAMA

A partir de allí construyó una carrera que le dio prestigio y fama, especialmente por sus participaciones en varias películas y en programas de televisión.

En cine se destacó en filmes variados como “Betibú”; “El Ángel”; “Luna de Avellaneda”; “Desde el abismo”; “El mundo contra mí”; “Los amores de Laurita”; “Todos tenemos un plan” y “El Fausto criollo”, entre otros.

Asimismo, en TV su rostro se hizo conocido a partir de sus intervenciones en “El marginal”; “El reino”; “El elegido”; “Mujeres asesinas”; “Resistiré”; “El Rafa”; “Los machos”; “Culpables”; “Señora Ordoñez”, “El jardín de bronce” y “Romeo y Julieta”.

En 2005 fue galardonado con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, entregado por el sindicato y el Senado de la Nación.

Además, Fanego fue directivo de la AAA, ya que entre 1988 y 1990 ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Internacionales del sindicato bajo las presidencias de Duilio Marzio y Juan Carlos Dual.

También fue uno de los fundadores de “Teatro por la identidad”, campo de despliegue de sus ideas políticas.

El actor también fue un involucrado en esa materia. En los últimos años, además de su actividad sindical en el rubro actoral, fueron públicas sus intervenciones en manifestaciones de organizaciones políticas y sociales, entre ellas una en 2022 contra los integrantes de la Corte Suprema en la que fue uno de los oradores principales, junto a Alejandra Darín.

EL MARTÍN FIERRO

En julio de 2023, al recibir el premio Martín Fierro a mejor actor de reparto por su trabajo en “El Primero de Nosotros”, sorprendió con un comentario político desde el atril. “Quiero celebrar el Día de la Patria con un gasoducto que va a llevar energía a muchas casas. A ver si bajan las tarifas ahora”, dijo por entonces Fanego, que ya había levantado un Martín Fierro dos décadas antes, también como mejor actor de reparto, por “Resistiré”.

Le entregaron también dos premios ACE, como mejor director por “Roberto Zucco” en 1995 como mejor actor dramático por “El león en invierno”, y tres Cóndor de Plata, como mejor actor de reparto: por “Luna de Avellaneda” en 2004, por “Todos tenemos un plan” en 2013 y por “El Ángel” en 2019.

Los premios eran un reconocimiento a sus casi 50 años de trabajo, en los que la cara de Fanego se convirtió en una de esas que, en el soporte que fuera, en el medio que fuera, era fácilmente reconocible.

Reflexivo, buen humor mediante, y preciso para encontrarle la palabra justa a su decir, confesaba, a poco de cumplirse 30 años de su debut teatral, que estaba tratando de aprender a aceptarse como era: “Con todas las manchas que tengo, con lo bueno, con las dificultades. Intento observarme con la misma piedad con la que miro a un actor cuando lo dirijo, trato de ser mi papá”.

A eso se dedicó con su familia. Con su esposa Laura, contadora pública, tuvieron dos hijos: Camila, hoy productora, y Manu, también actor de ascendente carrera y aparición en la reciente biopic de Cris Miró. Trabajaron juntos en “Modestamente Fanego”, una obra de 2023 en la que Daniel compartió autoría con Daniel Casablanca y Mariano Saba y a la que le puso música su hijo, Manu, que anoche lo despidió.

“Se fue Dani Fanego en su casa rodeado del amor de familiares y amistades absolutamente en paz”, indicó Manu Fanego. Para el final de su mensaje, acompañado una foto que los muestra juntos en escena, dejó palabras sentidas: “Fue el mejor papá del mundo, sabelo”.