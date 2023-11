Charlotte Caniggia insultó a Juana Viale: "Tiene.."

Charlotte Caniggia dejó plantada a Juana Viale en el regreso de su programa de almuerzos y la nieta de Mirtha Legrand no se quedó callada. En su debut, dijo que el manager de la mediática maltrató a sus productoras y lanzó una frase bastante fuerte contra la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia: “Qué se puede esperar de un burro más que una patada”.

En diálogo con Desayuno Americano, Charlotte no quiso dejar de responder: “Re feo hablar así. No fue tan así. Yo quería ir la semana próxima. Me anunciaron y yo le dije a mi manager que no tenía qué ponerme. Después pasó el quilombo del Bailando (agredió a las hermanas Nara provocando la renuncia de Zaira) y no quise exponerme”.

“Dos días antes estaba avisando que no iba a ir y ellos insistieron. Me parece una boluda. Cuando fui me trataron un poco mal porque dije que no reciclaba y no me gustó mucho. Por surte no fui para sentarme con ella que me trata de burra. Burra ella”, opinó.

Por último, le consultaron si cree que Juana Viale es la sucesora de su abuela en los almuerzos, pero respondió que “Mirtha hay una sola. No tiene el carisma de su abuela. Tiene menos onda que flequillo de coreano”.