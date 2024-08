Yuyito y Daniela: Las chicas de Milei, juntas y a puro halago en la televisión

Después de que Daniela Mori reaccionara con mucha alegría y felicidad ante la versión de una posible relación entre Yuyito González y Javier Milei, Yuyito no dudó e invitó a la cantante a su programa de cable, “Empezar el día”... Justo unas horas después de haber tenido una nueva cita, con beso incluido, con el Presidente. ¿Maravillosa jugada de rating?

Yuyito, que se arrogó la producción de la nota que provocó gran interés por ver qué tenían para decir las “chicas de Javo”, abrió la charla preguntándole a la autora de “Endúlzame que soy café” cómo se había llevado ella con las críticas por estar en su momento al lado de alguien dedicado a la política. Aunque, en ese entonces, Milei no tenía intenciones presidenciales...

“La gente va a opinar y está bien que cada uno opine desde su lugar. Lo importante es cómo se sienta uno y vos me vas a entender... A nosotras nos importa la persona, no importa lo que sea en ese momento esa persona, si no su esencia, lo que a una le da, sobre todo después de tantos años y experiencia, lo único que una quiere es estar bien”, respondió la cantante.

Y luego de escuchar a su invitada decir que está felizmente en pareja, Yuyito lanzó: “El amor es así, trae cosas lindas a la vida de una persona, sobre todo cuando uno no lo encara queriendo hacer daño a nadie... Como vos decís, mujeres ya realizadas, con hijos, con amores y desamores...”.

“Nosotras sabemos lo que queremos... Nunca escuché a nadie que dijera algo negativo tuyo, siempre dando lo mejor a la gente y uno busca eso...”, elogió la cantante, quien también opinó que tanto ella como Yuyito, pueden dormir tranquilas: “La paz no se negocia, eso es impresionante”.

Hacia el cierre de la entrevista, la cantante le tiró un palo por elevación a la conductora dando por verdadero el noviazgo: “Nuestro Presidente no puede estar con mejor compañía. Sí, lo tenía que decir”, dijo, y agregó: “A Javi lo quiero como a un hermano. Es una gran persona y tiene buen gusto, miren... Se le nota que está feliz. Y Qué bueno que lo tenés contento”.

Ayer, además, Yuyito contó que el sábado tuvo otra cita con Milei: “La verdad es que la pasamos bárbaro, charlamos de todo. Hubo un beso de despedida. Seguimos conociéndonos. Continuará...”.