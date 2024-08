“El pediatra lo avala”: Salazar habló del cóctel de pastillas que toma su hija

Para Luciana Salazar no hay nada de polémico en que su pequeña hija consuma píldoras para complementar su alimentación. De todos modos, salió a explicar qué y para qué son, y dijo que obviamente están recomendadas por un especialista.

El revuelo se generó cuando la rubia, en una serie de historias que subió a Instagram, se mostró seleccionando y mostrando las pastillas que tendrían que tomar, una y otra, a lo largo del día. Así sorprendió que la nena, de seis años y medio, tenía una ingesta de varias pastillas diarias, lo que generó polémica.

“Ella no come carnes rojas desde chiquita, porque no le gustaba, y obvio que uno completa su alimentación con suplementos básicos para toda la energía que ella gasta por día”, le contó Salazar a Infobae, minimizando el escándalo que, dijo, lo generaron “los medios con sus titulares”.

Según dijo, Matilda “es una nena que tiene muchísima actividad física, mucho desgaste. Va al colegio doble turno y encima hace actividades extracurriculares”. Además, reveló que “por supuesto que el pediatra avala esto”.

En relación a qué tipo de pastillas son las que la nena consume, dijo que “son tres vitaminas que toma dos veces al día: magnesio, vitamina C, D y Zinc. Lo básico que toma una nena con su desgaste físico”.

Salazar reveló que en sus redes sociales no recibió críticas sino preguntas. “Todos (los que le escribieron) en Instagram me escribieron curiosos para saber qué es lo que consumía. Muchos estaban interesados porque en Argentina no está mucho la cultura del suplemento, como lo de la medicina ortomolecular”.

Y cerró: “Yo no tuve ningún cuestionamiento, sí indagaron interesados en saber qué tomaba”.

“SOMOS PESCETARIANAS”

Horas antes, en sus historias de Instagram, había aclarado: “tanto Matilda como yo somos pescetarianas y tratamos de complementar nuestra alimentación con suplementos”.

Las personas que llevan adelante una dieta pescetariana, evitan el consumo de carnes rojas, aves y otros animales terrestres. A diferencia de los vegetarianos estrictos, los pescetarianos incluyen en su dieta pescados y mariscos como fuente de proteína.

Algunos también consumen huevos y productos lácteos, mientras que otros optan por una dieta vegana. Algunos de los complementos que necesitan los pescetarianos son vitamina B12, omega-3, hierro, yodo y zinc.