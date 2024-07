Tremenda denuncia contra Mac Allister: “Me abusó desde que estaba embarazada”

Patricia Suárez fue amante de Carlos Javier Mac Allister en los noventa, y de esa relación extramatrimonial nació Abril, una hija que finalmente, abogado y ADN mediante, terminó siendo reconocida por el ex astro de Boca, a quien la mujer, ayer, denunció brutalmente en al televisión al asegurar: “me abusó estando embarazada”.

Suárez, que hace siete meses que está sin diálogo con su hija tras una discusión por una vivienda, estuvo sentada en el piso de “Socios” y contó que fue la mismísima mujer oficial de Mac Allister, Silvina Riela, quien la motivó a salir a hablar

Es que la semana pasada, Riela, que es madre de Kevin, Alexis y Francis, había declarado que como mujer de un futbolista “se llevó la peor parte” en el escándalo de infidelidad que estalló en la tevé de los 90, y Suárez no se la dejó pasar

“Yo no quiero hacerme la pobrecita ni nada, pero yo también (la pasé mal)”, dijo la ex barilarina y profesora de danza, que dio detalles en el programa de El Trece sobre cómo fue el vínculo con el “Colorado”.

Según dijo, él nunca mostró intenciones de hacerse cargo de la nena (de hecho contó: “fui a parir sola a un hospital”), y reveló que durante su embarazo él siguió yendo a su casa: “Me venía a ver a mí... sexualmente”. Más adelante contó que el ex deportista siguió yendo a mantener encuentros íntimos con ella hasta que su hija tuvo cuatro años.

Aunque Suárez sabía que Mac Allister tenía una mujer e hijos, Suárez aseguró: “Yo seguí con él porque por las cosas que me decía pensaba que iba a dejar a la mujer”. Algo que nunca pasó.

Consultada sobre por qué salió a hablar ahora, dijo que no se callará más en su plan por defender lo que le corresponde. Y, tras decir que la amenazó en 2022, aseguró: “Me abusó más o menos desde que estaba embarazada. Yo tenía miedo de que me saque a mi hija si no le daba sexualmente... O si me hacía algo... Él tiene mucho poder”.

Puntualmente, el reclamo de la mujer es una casa, en la que vive desde hace ocho años, y que es propiedad de Mac Allister. Al parecer, el futbolista le dijo que la iba a tener que desalojar próximamente pero ella se niega: “Yo estuve criando sola a mi hija y nunca pude terminar mi carrera. Yo me dediqué a mi hija”. Según ella, le corresponde por haber puesto todo su tiempo en la crianza de Abril, con quien hoy no se habla.

Al parecer, la fractura de madre e hija llegó por la disputa de la casa: cuando la nena se fue a vivir con el novio, se fueron a alquilar, y en la casa quedó Suárez. Algo que molestó a la hija. A partir de ahí, todo fue reclamos entre la mujer y la joven, quien tiene buen vínculo con su padre y sus hermanos, y a quien le disgusta que su mamá salga en la televisión

“Lo que yo no entiendo por qué Abril se enoja conmigo, si yo salgo a defender algo que es mío. No estoy hablando de ella. A ella no le gusta que venga a hablar acá. Pero vengo porque yo me defiendo a mí”.

Días atrás, se había referido en durísimos términos a los Mac Allister.

“Son todos iguales los Mac Allister: infieles, maltratadores, abusivos. Con el abuso de poder que tienen por el apellido. Tienen mucha gente conocida”, dijo Suárez, y se refirió al escándalo de Alexis con Cami Mayán: “Me siento, no sé si identificada, pero digo, pobrecita, otra víctima más de los Mac Allister. Carlos Javier Mac Allister es abusador, es abuso de poder de todo tipo. Me dijo que me iba a hacer NN, desaparecer, cuando yo estaba embarazada”