Flor vigna y la manipulación de castro

Pasan los meses y Flor Vigna (30) sigue dando a conocer más detalles de su separación del actor Luciano Castro (49), quien parece haber dado vuelta la página más que rápido ya que oficializó su relación con Griselda Siciliani (46).

Si bien la cantante ya había blanqueado que Castro le había sido infiel con la actriz, ahora contó detalladamente cómo se enteró del mismo.

“Cuando te meten los cuernos te cuesta un montón”, aseguró Flor al respecto quien es toda una principiante en el mundo de la infidelidad: “Yo nunca había vivido una infidelidad de ninguno de los dos lados. Entonces, me pasa por primera vez y no estoy lista para asumirlo en público. Lo estoy entendiendo en privado, con familia y amigos”.

En ese sentido describió con crudeza: “Sentís como que te pegan un tiro en el corazón, directamente. Pero ahora, más que nunca, estoy aprendiendo que mi amor por mi proyecto es más grande que cualquier cosa”.

Un dato no menor es que Castro era 19 años mayor que ella lo que a su etendes la hizo correr con cierta desventaja. “En muchas cosas me pegaba muy bien (la diferencia de edad). En otras, ahora me doy cuenta de que era muy fácil manipularme”.

“Creo que mi expareja fue un tipo muy sabio en muchas cosas. Entonces, el error es de una al creer que la palabra de esa persona vale mucho más, porque uno va admirando a esa persona”, consideró Vigna.

En esa línea, se refirió a cómo vive el amor y reflexionó: “Me pasa que me enamoro mucho de ese momento en el que sentís que sos vos sola con esa persona, que te mirás a los ojos y sentís que no puede haber mentiras, porque, si no, te darías cuenta”.

Finalmente, reveló lo que todos se preguntaban, cómo se enteró del engaño de Luciano Castro: “Hubo algunas discusiones por teléfono y ahí me enteré de todo, porque me lo dijo él. Fueron tantos capítulos, que si te cuento uno, te tengo que contar todos, y ahí me estaría traicionando a mí misma”.

Pero a pesar de querer reservarse algunas cuestiones, Vigna ahondó aún más en lo que vivieron con Castro durante los dos años que duró su romance.

“Nosotros hablamos muchas veces cuando estábamos de novios, y decidí creerle porque era muy lindo lo que teníamos, y no quería perder eso”, expresóla mujer y completó: “A lo último, cuando él me dijo de volver y hablamos de un montón de cosas, fue cuando tomé la decisión”.

CAMBIOS, SUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

En su intento por dejar atrás la relación con Castro, Flor tuvo que hacer ciertos cambios en su casa para evitar así que los recuerdos invadan su cabeza.

“Trato de desapegarme porque hay cosas que nos habíamos comprado juntos, porque te imaginás lo mejor. Siempre vivimos en mi casa, entonces los primeros meses es tremendo”, sostuvo al respecto y ejemplificó: “Cambié la cama de lugar e hice cosas para no recordar ciertas cosas.

Pero bueno, ya está, no puedo tirar la tele en la que veía tal película con él, porque no puedo comprarme otra por eso”. Pero eso solo fue con las cosas compartidas, en tanto que con las cosas que le pertenecían a Luciano, él mismo se ocupó de llevarlas.

“Él ha venido a casa a buscarlas, así que ya está. ¡Llevate todo!”, bromeó la artista.

Con todos los vestigios de su ex afuera, Vignia transformó su hogar en un lugar de trabajo.

“Estamos usando mi casa como productora, entonces el otro día hicimos un campamento musical que duró dos días y también grabamos un videoclip en el living. También tomo las clases en mi cuarto, así que como que la casa fue tomando otras formas. ¿Qué cambié todo de lugar? Es cierto, pero funcionó” concluyó.