More, libre: Deberá tratarse y ¿vivirá con Jorge?

More Rial volverá a casa, aunque con prisión domiciliaria: la influencer declaró ayer en la causa, reconoció su culpabilidad y fue excarcelada, de manera extraordinaria, en el caso que la investiga por el presunto robo a una casa de la localidad bonaerense de Villa Adelina.

More pasó varios días detenida, acusada de robo en una casa de Villa Adelina junto a otras cuatro personas, y declaró ayer en San Isidro: su abogado, Fernando Burlando, que reemplazó en el cargo a Alejandro Cipolla por pedido de Jorge Rial, había anticipado que buscaría la domiciliaria.

More fue finalmente beneficiada ayer con una excarcelación extraordinaria: declaró frente al juez en el Tribunal en lo Criminal 7 de San Isidro, admitió su culpabilidad y manifestó arrepentimiento, tal como había instruido Burlando. Tras su declaración, el magistrado le otorgó la excarcelación basado en su condición de un niño de solo cuatro meses y su actitud colaborativa frente a la Justicia.

El juez dispuso que Morena deberá residir en el domiclio de un familiar, comprometerse a no abandonar el país y presentarse personalmente cada 15 días ante el juzgado. Probablemente, More termine viviendo con Jorge Rial, lo cual podría desatar nuevas chispas en su tensa relación.

Burlando contó además que el juez aprobó la excarcelación y resta que la fiscalía acepte la resolución. “No necesariamente va a ser excarcelada hoy, puede ser en el transcurso de cinco días”, aseguró.

“La Justicia valora su arrepentimiento y entiende que hay un bebé en periodo de lactancia”, agregó Burlando, que aseguró que la decisión del juez contempló que la mediática no cuenta con antecedentes penales. El juez pidió que More se presente cada quince días en el juzgado, que no se ausente de su casa por más de 24 horas y que haga un tratamiento psiquiátrico y psicológico.