“Ofelia o Madre No Mires”, se presentará en La Casa del Pueblo

La Compañía Puro Cuento Teatro Itinerante presenta en Junín sus últimas dos funciones de Ofelia o Madre No Mires, dirigida por Ángeles Conde, y se prepara para el estreno de su nueva obra.

Este sábado 9 y domingo 10 de noviembre, a las 21, se presentará en nuestra ciudad la obra Ofelia o Madre No Mires (Una Obra para Luchar), con motivo de cerrar el ciclo de funciones que la compañía viene haciendo desde el estreno en febrero de 2017 en Colombia de este unipersonal en gira por Latinoamérica.

Será en la sala de la Casa del Pueblo ubicada en Pellegrini 74 de Junín, sala en la que la compañía ha estado trabajando y la cual está siendo acondicionada mes a mes para el trabajo escénico.

Luego de haberse presentado en diferentes países, entre ellos Honduras, México, El Salvador, Colombia, Brasil, Cuba, y distintas ciudades de Argentina, y de haber participado en festivales como el Festival Internacional de Teatro Independiente Otra Latitud de Chiapas y las Fiestas Regionales en el marco del Festival Nacional de Teatro Independiente 2019, el grupo cierra el presente trabajo en nuestra ciudad con dos últimas funciones.

Las entradas para Ofelia o Madre No Mires pueden conseguirse anticipadas vía Instagram: @purocuentoteatro Facebook: Puro Cuento Teatro Itinerante o al Whatsapp: +559284008910 y tienen un costo de $200 Anticipadas, 2x1 para Estudiantes de Escuela de Teatro Junín, 30%Off para Estudiantes en gral y $250 en puerta los días de función.

El Bife

Con la compra de las entradas se estará apoyando la producción de El Bife, otra de las obras de Ángeles Conde, directora de la compañía, en la que actúan Lautaro Arrieta y Natanael Ponce, con fotografía de Tato Giannini y realización técnica (escenografía, sonido e iluminación) de Sebastián Álvarez.

El grupo se prepara para sorprender a nuestra ciudad con un estreno cargado de una poética propia que se destacará por la disposición espacial de la puesta, sus imágenes pregnantes, recorridos escénicos y un relato político-social controvertido y fuerte.

Es con la excusa de cerrar el ciclo de Ofelia o Madre No Mires y con la intención de reunir los fondos necesarios para concluir con el montaje de la obra a estrenar, El Bife, en diciembre. Puro Cuento Teatro Itinerante ya se prepara para presentarse en el Festival Mujeres que Luchan desde el Arte.