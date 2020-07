Franco Flexas: "Tuvimos que reinventar la gestión"

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, se refirió a temas de actualidad y destacó la intensidad con la que atraviesa la toma de decisiones en el marco de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

"La situación es especial, el humor social está difícil por la cuarentena; en cuatro años y medio siento que vivimos en campaña, todo el tiempo hay críticas, pero cuando uno hace la gente pide más y está más involucrada", comentó Flexas en Radio Viamonte y agregó que "hubo muchos cambios y con eso resistencia, pero después la gente ve la parte positiva".

Por otro lado, el jefe comunal señaló que "hay que reinventar la gestión, los proyectos que teníamos estaban determinados desde lo económico y ahora tenemos que empezar a discriminar y ver qué es lo más importante; también trabajamos en otras cuestiones como el tema de que el Municipio deja de pagar con cheques y ahora lo hace a través de transferencia bancaria, les parecerá poco pero primero es poner al Municipio en el Siglo XXI y después un cambio interno importante".

Consultado respecto de la toma de decisiones, Flexas apuntó que "estoy en comunicación permanente con intendentes de la zona y la Provincia, vamos hablando sobre lo que viene y cómo hacerlo, nos vamos compartiendo con idas y vueltas; uno lo tiene que adaptar a su Distrito, lo hablo con el resto de los funcionarios, a veces lo hablo con algunos en particular, por ejemplo el área de Deportes, etcétera, y le vamos dando forma. A veces se hacen reuniones en equipo virtuales y otras veces no se puede. Las decisiones se toman siempre pensando en cómo es nuestro Distrito. Yo le pregunto a la gente de mi equipo qué piensa, trato de anticiparme a las fases, ladecisión final la tomo yo. Algunas veces las decisiones son similares a otros distritos y otras veces no".