Recomiendan cuidarse en las reuniones sociales que ya están autorizadas

El Municipio de General Viamonte recomienda a la población cumplir con los cuidados correspondientes en las reuniones familiares que se organicen.

“En los últimos días se multiplicaron los casos de COVID-19 en Bragado y Chacabuco por reuniones sociales. No te pedimos que no te reunas, solo que lo hagas con responsabilidad y con todas las medidas de cuidados”, apuntan desde la comuna.

Las reuniones sociales se podrán hacer los sábados y domingos de 10 a 18 horas, hasta 10 personas. Es importante no compartir el mate, cubiertos, vasos ni tazas. Usar tapabocas, cumplir con la higiene de manos y el distanciamiento.

Protocolo provincial

Ya en el marco de la Fase 5, se han autorizado las reuniones familiares o de amigos.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires emitió una serie de recomendaciones a considerar para las actividades sociales, corresponde a encuentros, reuniones en espacios cerrados:

Recomiendan reuniones con un número máximo de 10 personas. El número de participantes de la reunión no debe superar el 50 por ciento de la capacidad física del lugar.

Cada persona debe utilizar el tapabocas nariz durante el encuentro.

Recomiendan el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación.

Deben contar con instalaciones de lavado de manos con agua y jabón y/o dispensadores de alcohol en gel para la higiene frecuente de manos.

Deberán cubrir la boca y nariz con el codo o pañuelo descartable (que será inmediatamente descartado) al toser o estornudar.

Recomiendan el mínimo contacto entre las personas y sostener un distanciamiento social de dos metros entre las personas no convivientes.