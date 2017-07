Franco Flexas presentó obras de desagües pluviales por 54 millones

GENERAL VIAMONTE

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, presentó ayer obras de desagües pluviales por 54 millones de pesos en el barrio Juan El Bueno, que van a evitar anegamientos y serios problemas de salud para la población.

Los trabajos estarán terminados dentro de un año, aproximadamente, y consiste en una importante obra de infraestructura para la ciudad de Los Toldos.

“Si el Presidente no hubiese acompañado a la Gobernadora, si no ayudase económicamente a la provincia de Buenos Aires, tampoco hubiese sido posible esta obra, así que quiero agradecerle públicamente a Mauricio Macri”, expresó el jefe comunal en la presentación formal de la obra junto a los vecinos del barrio.

“Se me ha reclamado no estar tanto atendiendo los problemas particulares de la gente, pero hoy lo puedo demostrar con hechos, las dos obras más importantes que tenemos en Los Toldos son en los dos barrios más postergados: Eucaliptus y Juan El Bueno, donde no solo tienen problemas para salir por el estado de las calles, sino que tienen problemas mucho más graves, como la salud, producto de las aguas servidas por el crecimiento de las napas”, afirmó el Intendente de Cambiemos.

“Estas obras vienen a resolver esto, porque nosotros pusimos la atención en estos problemas. Toda esa gente que había dicho que estaba con tal o cual barrio y era mentira, ahora queda en evidencia. Podríamos haber pedido a la Provincia, en un año electoral, otro tipo de obras, que fueran más visibles, para que la ciudad quedase más linda, pero estamos acá para resolver los problemas reales, no para mantenernos en el poder. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, porque para eso nos eligieron. Espero cumplir el compromiso asumido con la gente”, dijo el jefe comunal.

“Esta obra no solo que se va a enterrar, sino que no se va a ver, pero va a permitir resolver cuestiones que eran básicas. El municipio está atendiendo los problemas que había que atender, en los barrios más humildes, por eso no me importa pagar el costo político, sino haberle resuelto los problemas a la gente. Pienso cumplir el compromiso que asumí con la gente y lo voy a honrar de esta manera. Poder lograr una obra de estas, que se va a terminar dentro de un año, pero que va a permitir resolver el problema de inundación de la gente me pone muy contento”, expresó.