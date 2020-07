"Fredy" Zavatarelli y Alexis Guerrera recorrieron las obras del Centro de Rehabilitación "San Cayetano"

El intendente del Partido de General Pinto, Jorge Alfredo Zavatarelli y el diputado provincial por la Cuarta Sección Electoral, Alexis Raúl Guerrera recorrieron las obras de ampliación del Centro de Rehabilitación "San Cayetano", que se realiza por administración municipal y con una inversión de 5.345.340 pesos.

El legislador bonaerense oriundo de nuestra ciudad y el jefe comunal ("Fredy") constataron los avances del emprendimiento, especialmente la pileta climatizada y vestuarios, destacando que con el avance de las construcciones, se le da continuidad "A un proyecto de gestión de gobierno que continúa poniendo énfasis en la salud pública del Distrito", señalaron los funcionarios, quienes fueron acompañados en la recorrida por los arquitectos de la Secretaria de Obras Públicas Municipal.

POR EL IOMA, GUERRERA CRITICÓ A COLEGAS DE JUNTOS POR EL CAMBIO

El vicepresidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el pintense Alexis Raúl Guerrera, refutó el comunicado realizado por senadores y diputados de la oposición, en base a versiones de cambios de paradigma en el Instituto de Obra Asistencial Médica (IOMA).

“Es el primer comunicado que alerta sobre supuestos que nunca fueron anunciados oficialmente por IOMA ni están en la proyección de sus decisiones. Juntos por el Cambio ya no sabe a qué maniobra apelar para sembrar confusión", dijo el legislador de nuestra ciudad,

En el comunicado vertido por los integrantes de la Cámara Baja de Juntos por el Cambio, manifestaban su preocupación por versiones que circularon en diferentes medios periodísticos sobre una supuesta intención del IOMA de impedirle a sus afiliados el derecho a la libre elección del profesional con quien desea tratarse fue duramente criticado por Guerrera.

“Es el primer comunicado que alerta sobre supuestos que nunca fueron anunciados oficialmente por IOMA ni están en la proyección de sus decisiones. En momentos donde se necesita solidaridad y prudencia, los representantes de Juntos por el Cambio sólo agitan caos y desesperación. La libre elección está establecida en la ley, por lo tanto, se requiere una nueva ley que modifique ese principio del IOMA y no sólo no hay proyecto de ley para eso, sino que además no forma parte de las intenciones del gobierno de Axel Kicillof”.

Según Alexis, “Juntos por el Cambio ya no sabe a qué maniobra apelar para sembrar confusión. La oposición está tergiversando acciones propias de la competencia de IOMA para embarrar la cancha. Las denuncias iniciadas por el organismo en el fuero penal de la Provincia de Buenos Aires están basadas en irregularidades en la facturación presentada por doce profesionales pertenecientes a la Agremiación Médica Platense (AMP), en las que la auditoría de la obra social detectó posibles delitos de defraudación. Esto no guarda relación alguna la modificación en el sistema prestacional sino que es facultad propia de IOMA hacerlo porque debe velar por el adecuado funcionamiento del Instituto”, agregó el diputado.

Tras advertir que “lo que lo legisladores de Juntos por el Cambio no dicen es que en las auditorías internas sobre AMP se detectaron maniobras para que IOMA ilegítimamente pague, como prestaciones que no se realizaron, facturación con firmas de afiliadas y afiliados falsificadas y sin documentación de respaldo”, Guerrera completó la nota manifestando:

"Las denuncias penales presentadas de ninguna manera implican modificar la modalidad prestacional, sólo tiene como fin que profesionales y la AMP cumplan con las obligaciones que todas las prestadoras deben cumplir para brindar un adecuado servicio”, concluyó el diputado bonaerense y en intendente municipal de nuestro Distrito entre 2003 y 2019.