Sportivo Sarmiento de Germania visitó a Huracán de Diego de Alvear con sus divisiones formativas

Se disputó la décima fecha de los campeonatos de divisiones inferiores de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia y Sportivo Sarmiento de Germania visitó a Huracán de Diego de Alvear, con la particularidad que los tres encuentros que jugaron terminaron con resultado de 2 a 0, uno de ellos (séptima) favorable a los germanienses y los otros dos (sexta y quinta) ganados por los santafecinos.

La victoria de los "verdes" de nuestro Distrito, en séptima, fue con tantos anotados por Homero Córsico, en partido que arbitró Mauricio Cuello.

Los demás resultados en esta divisional fueron los siguientes:

Deportivo Alberdi 0 vs. Atlanta de Vedia 2 (goles de B. Hoplendor y T. Márquez); Sarmiento Panza 0 vs. Sarmiento de Vedia 4 (S. Kennedy -2-, F. Liforena y L. Avolio); y Ancalú de San Gregorio 3 (T. Viterbo, E. Villegas y N. Marzol) vs. Yrigoyen de Alem 3 (triplete de J. Massino).

En sexta categoría, ambos goles de Huracán de Diego de Alvear, en el 2 a 0 ante Sarmiento de Germania, fueron marcados por M. Prola, siendo juez del encuentro Marcelo Di Gangi.



Los otros resultados fueron los siguientes:

Deoportivo Alberdi 0 vs. Atlanta de Vedia 1 (S. Mariani); Sarmiento Panza 0 vs. Sarmiento de Vedia 1 (P. Laherrere) y Ancalú de San Gregorio 6 (S. Villalón -2-, M. Fernández, J. Herrero, V. Solanille y M. Montero) vs. Yrigoyen de Alem 0.

En quinta división, E. Chávez fue autor de los dos tantos de Huracán de Diego de Alvear, al superar 2 a 0 a Sarmiento de Germania, bajo el contralor del juez José Cuello.

Además, Deportivo Alberdi 3 (G. Bevilacqua -2- y M. Leguizamo) vs. Atlanta de Vedia 2 (L. Moreno y G. Zalazar); y Leandro N. Alem 2 (doblete de F. Urdaniz) vs. Matienzo de Alberdi 1 (gol de F. Narvarte).

En la próxima, la undécima fecha, Sportivo Sarmiento de Germania será visitante de Deportivo Alberdi.

LAS POSICIONES

Hasta el momento, así están las posiciones en las tres categorías:

Séptima División J. G. E. P. GF. GC. Pts.

Atlanta de Vedia 9 9 0 0 22 2 27

Sarmiento de Vedia 9 6 2 1 20 3 20

Sarmiento de Germania 9 6 2 1 14 5 20

Ancalú de San Gregorio 9 4 3 2 10 9 15

Matienzo de Alberdi 8 4 0 4 10 10 12

Huracán Diego de Alvear 9 2 2 5 8 11 8

Deportivo Alberdi 9 2 1 6 5 12 7

Yrigoyen de Alem 9 0 3 6 8 27 3

Sarmiento Panza 9 0 1 8 1 19 1

Sexta división J. G. E. P. GF. GC. Pts.

Atlanta de Vedia 9 8 1 0 26 3 25

Ancalú de San Gregorio 9 6 2 1 26 4 20

Sarmiento de Vedia 9 5 2 2 17 5 17

Matienzo de Alberdi 8 5 1 2 27 16 16

Huracán Diego de Alvear 9 4 2 3 19 9 13

Sarmiento Panza 9 3 2 4 9 10 11

Sarmiento de Germania 9 2 1 6 9 20 7

Yrigoyen de Alem 9 1 1 7 4 31 4

Deportivo Alberdi 9 0 0 9 5 44 0

Quinta división J G E P GF GC. Pts.

Matienzo de Alberdi 8 5 3 0 20 5 18

Huracán Diego de Alvear 8 5 2 1 16 6 17

Sarmiento de Vedia 7 4 1 2 16 10 13

Atlanta de Vedia 8 4 0 4 10 17 12

Sarmiento de Germania 8 3 0 5 5 11 9

Ancalú de San Gregorio 7 2 2 3 10 12 8

Leandro N. Alem 8 1 2 5 5 10 5

Deportivo Alberdi 8 1 2 5 5 16 5