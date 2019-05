Guerrera: "Es muy difícil gestionar y gobernar con reglas de juego que cambian de un mes para otro"

Durante la reciente visita a la ciudad de General Pinto del líder del Frente Renovador, Sergio Tomás Massa, el intendente de nuestro Distrito, Alexis Raúl Guerrera ofició de cordial anfitrión. Además de estar al lado del ex jefe comunal del Tigre en el encuentro de referentes del FR, de un almuerzo y de la visita a la fábrica de quesos "Rodemar", el titular del poder ejecutivo distrital manifestó su preocupación por la situación económica que se vive en nuestro país.

"Es muy difícil gestionar y gobernar cuando las reglas de juego se cambian de un mes para el otro. Cuando elaboramos un presupuesto en Octubre y cuando lo aplicamos el 1º de enero, tenemos un dólar diferente o tenemos un régimen tarifario nuevo. Y nosotros no podemos trasladar a nuestros vecinos el impacto que ha significado el aumento de los combustibles. Nos pasa lo mismo que a una familia", reflejo Alexis.

También Guerrera señaló que "El gobierno sigue sin entender qué es lo que pasa con la sociedad argentina. Siguen pensando que sólo controlando el dólar va a bajar la inflación. Pero después toman decisiones que hacen que estabilicen el dólar por un lado, pero toman decisiones que -por otro- hacen subir la inflación", manifestó Guerrera durante su encuentro con la prensa, durante la visita de Sergio Massa.

Junto al legislador nacional y Guerrera, participaron del encuentro partidario la diputada provincial Valeria Arata, su par justicialista Rocío Giaccone, ya oficializada dentro del espacio del FR, y el ex intendente de Junín, Mario Meoni, entre otros referentes de la Cuarta Sección Electoral.