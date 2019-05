Prosigue la restauración y puesta en valor del edificio de la Escuela Primaria Nº 1

Avanzan en su ejecución las obras de restauración y puesta en valor del histórico edificio de la Escuela de Educación Primaria Nº 1 “Julio Argentino Roca”, enmarcadas en el Programa Municipal de Ayuda a las Escuelas implementado por la gestión de gobierno que encabeza el intendente Alexis Raúl Guerrera.

Los trabajos incluyen la restauración total de la fachada de la emblemática construcción, ubicada en la esquina de calles Domingo Faustino Sarmiento y Pueblos Originarios (ex Julio A. Roca).

También la instalación de nuevos marcos y aberturas exteriores de aluminio, restauración de la doble puerta principal de madera, renovación de cielorrasos en aulas por material durlock, renovación de instalaciones y pisos en sanitarios y cocina, colocación de nuevo mobiliario en la misma, renovación total de instalaciones eléctricas y nuevas conexiones a la red de cloacas, con una inversión calculada en el inicio de las obras en $ 2.358.154, financiada por el Fondo Educativo.

Las autoridades locales se proponen inaugurar las obras de recuperación y puesta en valor de una de las piezas arquitectónicas características del paisaje urbano pintense, durante el presente año, integrando el programa de celebración del 150º Aniversario fundacional de la ciudad de General Pinto.

Allá lejos y hace tiempo

El historiador por antonomasia de nuestro pueblo, ya desaparecido, Pedro Duffau Romano, fundador y director del periódico “Argos”, piedra fundamental del periodismo autóctono, refiere en su libro “General Pinto desde su fundación hasta el año 1952”.

Se expresaba entonces:

“Escuela Nº 1: Construida en un solar de 50 metros por 50, en la manzana 44 solar B, donado al Consejo Escolar por el ex vecino Ventura Cruces, fue inaugurada en 1910.

Tiene cinco aulas, con capacidad cada una para cincuenta alumnos, dependencias, etc. En su costado Oeste cuenta con un edificio destinado a domicilio particular del director.

Se le designa con el nombre de Escuela Nº 1 ´Teniente general Julio Argentino Roca´. En el año 1950 se proyectó su demolición por no ofrecer su estado seguridad para los alumnos, para construir un edificio más moderno, pero hasta Octubre de 1952 no se habían iniciado las obras”.

Y más adelante, refiriéndose al año 1952, señalaba en “Argos” su director, Pedro Duffau Romano. “Escuela Nº 1: En la actualidad (funciona) provisoriamente en un edificio contiguo al Jardín de Infantes en la calle Córdoba, compuesta de ocho aulas…”.