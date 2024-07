Serenal: “Con Manes no hablamos de interna, sino de reconstruir la UCR provincial”

El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, brindó declaraciones a Democracia en una entrevista en la cual abordó diversos temas: gestión municipal, la relación con el gobierno provincial y nacional, la situación que atraviesa el distrito en materia de salud y seguridad y de lo que se viene en la UCR provincial con las posibles elecciones de octubre.

- ¿Se hace difícil gestionar con gobiernos que no son de su bandera, tanto a nivel nacional como provincial?

-Desde el inicio de la gestión siempre tratamos de tener buena relación con todos. Fuimos gobierno con Juntos y después, cuando asumió Kicillof y Fernández, priorizamos el diálogo, más allá de las diferencias que muchas veces hacen los gobiernos kirchneristas. No obstante eso, nobleza obliga, tengo que decir que la relación con algunos ministerios provinciales es muy buena. Con otros, como pasa siempre en todas las gestiones, no hay llegada.

- ¿Y con el gobierno nacional?

-Se nos pone difícil coordinar las reuniones con los ministerios nacionales porque uno manda mail, solicita entrevista y todavía, para mí entender, falta una organización para que los municipios podamos trabajar con el gobierno nacional y con diferentes ministerios, principalmente desde el Interior.

- Un reclamo que hacen varios intendentes de la Región es por el mal estado de la Ruta Nacional 188…

-La verdad que, en su momento, en la gestión anterior, se había iniciado una obra que fue por tramos y quedó paralizada porque generó muchos inconvenientes. Vivimos en una zona muy productiva y acá es impresionante el movimiento que hay, no sólo en las rutas nacionales sino en las provinciales. Pero no hay que olvidarse que a nosotros nos cruzan dos rutas provinciales, la 50 y la 68, y las dos están devastadas.

Desde hace años venimos pidiendo la repavimentación y lo único que han llevado adelante son bacheos que son pan para hoy y hambre para mañana.

- ¿Le preocupa más el estado de las rutas provinciales que la nacional?

-Hoy las dos rutas provinciales que pasan por nuestro distrito están en un estado muy preocupante. Aunque la nacional también nos preocupa al igual que la culminación de la Autovía 7.

- ¿Tienen alguna obra de Nación paralizada en el distrito?

-Sí, un Centro de Educación Infantil en Robert que se arrancó con el ministro Katopodis en su momento, pero con el cambio de gobierno quedó paralizada. Lo peor es que no hay respuesta de Nación.



-¿En qué porcentaje de avance está esa obra?

-Estaba en el inicio. Se habían hecho los cimientos a mediados del año pasado y después de la elección quedó paralizada. Katopodis, que ahora es ministro de Infraestructura de provincia, dijo que iba a seguir con esas obras, pero hay temas legales que lo complican y lleva años poder resolverlo. Por eso decidimos llevar adelante esa obra con el Fondo Educativo. En total son 200 millones de pesos que vamos a poner para terminar esa obra importante.

- ¿Hay alguna otra obra que quieran terminar que esté en similares situaciones?

- Tenemos de provincia, por eso estamos en contacto con la ministra Batakis para reactivar 38 viviendas que están en una ejecución del 50% y queremos terminarlas. Creemos que en días más podemos reactivar esa obra.

- ¿Cómo están en materia de Salud?

- Invertimos mucho en salud porque estamos muy preocupados. La demanda en los sistemas de salud de los municipios ha aumentado, al igual que el valor de los insumos. Mucha gente dejó de pagar prepagas porque las obras sociales cobran los médicos arriba del bono y terminamos los hospitales municipales atendiendo a casi el 100% de la población y eso es un momento colapsa, no solo de gente, sino porque no alcanza el presupuesto. En Lincoln, el presupuesto de salud ronda un 40% y ya lo gastamos en los primeros seis meses. Nación no nos paga ningún tratamiento.

- En líneas generales, ¿a los diputados y senadores les falta un poco de recorrer territorio o están al tanto de lo que sucede?

- Nosotros este año empezamos a tener desde el Foro de la Unión Cívica Radical un contacto más directo con los senadores, diputados, tanto a nivel nacional como provincial. Porque sí coincido que muchas veces tienen que tener más tacto, más bajada al territorio y conocer la problemática de raíz.

Nosotros los intendentes somos el primer mostrador. Y hay una contradicción muy grande de la sociedad. A nivel nacional vemos que el Presidente sigue teniendo acompañamiento con las medidas de recorte a la educación, a la salud y en obras públicas. Pero a nivel local, esa misma persona que acompaña a nivel nacional, nos exigen todo. Por eso es la bipolaridad de Argentina. Vamos de un extremo al otro. De un Estado presente a uno ausente y nunca buscamos el equilibrio.

- En líneas generales hay una parte del radicalismo que apoya un poco más a Milei que otro espacio. ¿En qué vereda se para?

- Tengo una amistad de años con Facundo Manes y me siento muy cómodo acompañándolo. Más allá de eso, creo que todo el radicalismo está a la altura de las circunstancias. Vamos a apoyar las cosas que realmente creemos que se pueden apoyar. Las otras no. Hay algunas que no negociamos como la educación o la salud. Hoy a la Argentina le falta liderazgo, un Presidente que tenga la capacidad de diálogo, de consenso, de disenso también, pero que sea en el ámbito de respeto. Nos hemos acostumbrado a tener presidentes que son muy agresivos y siempre tratan de buscar la división o la grieta.

- ¿Qué es lo que se necesita en la Argentina?

- Un gobierno eficiente, con un liderazgo que trate de encaminarnos al desarrollo de la Argentina. Eso realmente no lo podemos encontrar y hay que trabajar para eso.

- ¿Y ese candidato o líder puede ser Manes?

- Mil veces lo he dicho. Nosotros podemos hablar de la elección del año pasado, que ya pasó, pero hemos cometido, como espacio, como UCR, muchos errores, con una estrategia de lecciones muy mala. Y la verdad que nos tenemos que hacer cargo de eso.

- ¿A quién responsabiliza de esa estrategia mala del partido?

- A todos. A la dirigencia provincial, a la dirigencia nacional, a nosotros los intendentes, hay que hacer mea culpa, también a los candidatos. Todos hemos aportado algo para que esa estrategia fracasara.

- Hoy se perfila como un referente en la Cuarta del espacio de Manes…

- Sí. Nosotros generamos un espacio muy claro y abierto, donde estoy convencido de que tenemos que, cuando renovemos las autoridades, tener una lista de acuerdo. Debemos estar por encima del partido en estas circunstancias porque la sociedad así nos pide y voy a colaborar para que eso suceda.

- La semana pasada Juan Manuel Casella, quien fuera Ministro de Trabajo de la Nación en la gestión de Alfonsín, dijo: “Sería saludable que en la UCR haya una interna de propuestas y no de nombres”...

-Tal cual, coincido totalmente. Acá tiene que prevalecer la propuesta porque la sociedad está necesitando eso. Si no nos damos cuenta y no entendemos qué es lo que quiere la sociedad, vamos a seguir fracasando.

- ¿Pero no está pasando eso en la Provincia con Manes y Abad? ¿No hay una interna de nombres?

- Es obvio que en política uno trata de posicionar nombres, pero lo que tenemos que hacer nosotros los intendentes y toda la dirigencia es estar a la altura de las circunstancias y Facundo lo entiende. Por eso no hablamos de interna, sino de reconstruir el partido en la Provincia de Buenos Aires y que cada uno tenga la participación que corresponde.