La Justicia obligó a la UCR a repetir la votación en siete distritos y frenó la asunción de autoridades

La Cámara Nacional Electoral revocó el fallo de primera instancia sobre la interna en el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR) y ahora no sólo está en duda la victoria de Miguel Fernández sino que además se abre un interrogante respecto de qué pasará a partir del 25 de marzo, fecha en la que vence el mandato de la actual conducción y deben asumir las nuevas autoridades.

El fallo de la Cámara, además, ordenó que se vuelva a votar en las mesas anuladas de los distritos de Ezeiza, Quilmes y La Matanza, y en las mesas impugnadas de Tigre, San Martín, General Pueyrredón y Villarino.

La Cámara se expidió a partir de la apelación presentada por el sector que tuvo como candidato a Pablo Domenichini (referenciado en Martín Lousteau y Facundo Manes), que cuestionó el triunfo en las elecciones internas del 6 de octubre de 2024. En esos comicios se alzó con la victoria Miguel Fernández, quien representa al actual oficialismo provincial que encabeza Maximiliano Abad.

El triunfo de Fernández fue avalado por el el titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien a su vez convalidó el dictamen de la Junta Electoral partidaria. Si bien el magistrado declaró la nulidad de 14 mesas de votación en Quilmes, ocho de La Matanza y seis de Ezeiza, no hizo lugar a la impugnación del resultado presentada por el espacio de Domenichini por considerar que las irregularidades detectadas no justificaban una nueva votación.

Sin embargo, la Cámara ahora ordenó que se vuelva a votar en todas las mesas anuladas de Quilmes, La Matanza y Ezeiza y en aquellas que fueron impugadas en otros cuatro distritos.

El fallo, al mismo tiempo, abre un escenario de incertidumbre, ya que el 25 de marzo deben asumir las nuevas autoridades partidarias. Según lo resuelto eso no ocurrirá ya que Fernández no puede ser proclamado como titular de la UCR bonaerense, y al no haber tiempo suficiente para llevar adelante los comicios en los lugares dispuestos por la Cámara se abre un interrogante respecto de qué sucederá cuando la actual gestión encabezada por Abad deba dejar lugar a la nueva conducción.