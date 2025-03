Abad continúa al frente de la UCR

La disputa interna en el radicalismo escribió otro polémico capítulo, cuando la mesa del Comité Provincia decidió prorrogar la gestión de la actual conducción encabezada por Maximiliano Abad. Fue sobre el filo del vencimiento de los mandatos y ante la posibilidad de que la UCR bonaerense pudiera ser intervenida. La decisión fue adoptada por 17 votos contra 7 por los integrantes de la mesa de conducción, que de esta forma extendió la gestión de Abad.

A esta instancia límite se llegó luego de que la elección interna del año pasado que libraron el sector del senador marplatense y el armado de Martín Lousteau, no tuviera un ganador confirmado. La junta electoral partidaria otorgó el triunfo a Miguel Fernández, alineado a Abad, pero la lista que encabezó Pablo Domenichini recurrió a la justicia electoral donde si bien se le hizo lugar parcialmente a los reclamos respecto de presuntas irregularidades, el fallo del juez Alejo Ramos Padilla no modificaba el resultado.

Sin embargo, los sectores de Lousteau y Facundo Manes apelaron a la Cámara Nacional Electoral que adoptó dos decisiones. En primera instancia, mandó a votar nuevamente en la totalidad del distrito de Ezeiza, en 9 mesas de La Matanza y en 14 de Quilmes. En tanto, le ordenó a Ramos Padilla que actúe en el reclamo por los resultados de San Martín, Mar del Plata, Tigre y Villarino, que había desestimado por extemporáneos.

En ese marco, y ante el vencimiento de los mandatos que operaba ayer, ambas listas ensayaron una serie de negociaciones para conformar una conducción de emergencia que condujera el proceso electoral pendiente y de esa forma gambetear la intervención del Comité Nacional si el partido quedaba acéfalo.

Negociaciones

Las negociaciones, como contara este diario, no llegaron a buen puerto. Ayer, la mesa partidaria avanzó en una votación tendiente a prorrogar los mandatos. El resultado, de acuerdo a lo que comunicó el actual oficialismo, fue de 17 votos contra 7. “Fue con los dos tercios”, resaltaron. “Del sector opositor hubo un delegado que no fue y otro que se abstuvo”, acotaron.

Cerca de Abad recordaron que ya hubo una prórroga de mandatos en 2020 cuando el presidente del Comité era Daniel Salvador. “Esta resolución implica la continuidad de las actuales autoridades hasta tanto la Justicia Electoral se expida sobre las cuestiones en curso”, añadieron desde el sector Adelante Buenos Aires. Además, explicaban que el proceso electoral sigue en suspenso hasta tanto Ramos Padilla se expida sobre los cuatro distritos cuyas observaciones desestimó y que la Cámara Electoral le pidió revisar. “Una vez que se expida, se fijará la fecha en las mesas y distritos observados”, dijeron.

Desde el sector de Lousteau salieron con los tapones de punta y cuestionaron la validez de lo resuelto. “En una nueva y desesperada maniobra para no perder el poder partidario, forzaron una votación avalando por mayoría simple (incluso truchando otra vez a la plenarista de la OTR) su propia extensión de mandatos. Algo no solo nunca visto en la historia del radicalismo, sino que no está contemplado en la carta orgánica de la UCR”, afirmaron fuentes cercanas al senador nacional porteño. “Lo que buscan no es la unidad ni el beneficio del radicalismo, sino manejar el partido para entregárselo a Javier Milei”, dispararon.

El sector de Lousteau adelantó que tomará decisiones durante el fin de semana frente a la prórroga de los mandatos. Mientras tanto, Abad seguirá en funciones, pero la sombra de una posible intervención no se termina de disipar.