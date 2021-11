Jorge Fernández mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados

El ex intendente de Lincoln y candidato a concejal por el Frente de Todos, Jorge Fernández, mediante un poste en redes sociales dio a conocer que mantuvo un encuentro, en el marco de un “recorrido en busca de recuperar la alegría del pueblo de Lincoln a través de gestiones incesantes” con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

En el mismo, afirma que llevaron a cabo “conversaciones institucionales vinculadas a la preocupación de la política nacional, provincial y municipal; allí le expresé mi preocupación por cuestiones vinculadas al trabajo, a la producción, la vivienda y la energía de nuestro querido partido”, afirmó Fernandez en el posteo.

Fernández también concretó una reunión con el secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, Guillermo Moser, con quien conversó sobre: “el problema de generación de energía que seguramente afectará a nuestra ciudad por la no puesta en marcha desde hace un año de la empresa Termo Córdoba Sau, que en Junín ya ha producido cortes rotativos porque no están generando energía. La misma se debe a una pelea por tarifas y subsidios” y siguió: “en otros aspectos de la conversación, expresé mi preocupación por la manera de inducir a los trabajadores a que se acojan a retiros voluntarios, propuesto por las mismas empresas prestadoras de servicios; no faltó en la charla, un análisis sobre la realidad política nacional, provincial y regional”.