La oposición rechaza el proyecto de construcción del edificio del Concejo Deliberante

Desde el Bloque de Concejales del Partido Justicialista – Unidad Ciudadana (PJ-UC) ratificaron el rechazo al proyecto promovido por el intendente Salvador Serenal que pretende la construcción de un edificio para que funcione el Concejo Deliberante en una plaza del Barrio Obrero. "En un nuevo intento por querer imponer el proyecto, desde el lunes 22 de abril el intendente de Lincoln abrió un registro de oposición, cuya base legal y técnica presenta visibles irregularidades", indicaron.

Sobre el registro que puso a disposición Serenal, el presidente del Bloque PJ-UC, Bernardo Baccello consideró: “el registro es claramente una maniobra tramposa, porque puede firmar cualquier vecino de Lincoln que figure en el padrón electoral y en realidad la obra afecta exclusivamente a los vecinos del Barrio Obrero" y agregó "desde nuestro bloque insistimos en la necesidad de crear un edificio para que funcione el Concejo Deliberante pero no compartimos este capricho que tiene el intendente de querer construirlo en una plaza del Barrio Obrero. Los vecinos ya han manifestado sus argumentos y la verdad no se entiende por qué Serenal insiste con el tema. No sabemos qué intereses hay detrás”.

Volviendo al tema del registro de oposición, Baccello detalló: “es increíble como el intendente intenta engañar a los vecinos del Barrio Obrero. Serenal se tomó el trabajo de diseñar un registro tramposo para poder arrancar con la obra; pretende que los vecinos que figuran en el padrón electoral y que estén en contra del proyecto vayan a la Municipalidad a firmar en el registro. Y si esas firmas no superan el 30 por ciento del padrón, el proyecto se va a poner en marcha. Es algo absurdo”, detalló Baccello.

Los concejales del Bloque del PJ-UC solicitarán en la sesión ordinaria del lunes 6 de mayo que se deje sin efecto el actual registro de oposición y se abra uno nuevo teniendo en cuenta solamente a los vecinos del Barrio Obrero que vivan en un radio de 200 metros a la redonda de la plaza donde se quiere edificar el Concejo.

Para finalizar, Baccello apuntó que “es preocupante la falta de diálogo y de sensibilidad social que sigue expresando el intendente Serenal. No se entiende porque insiste con este tema. Los vecinos no quieren un edificio en la plaza. Es simple, tenemos que escucharlos y buscar otro espacio, trabajar en otra alternativa. Sin embargo él insiste y pareciera estar dispuesto a hacer cualquier cosa para que el Concejo se edifique en este espacio”.