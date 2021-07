Brote de triquinosis en Chacabuco: “la situación ya está controlada”

Luego de que un grupo de vecinos de la localidad de Rawson presentara síntomas compatibles con triquinosis, se encendió la señal de alerta en todo el partido de Chacabuco y la Región. Las autoridades sanitarias y de Bromatología reforzaron su contacto con la prensa con el fin de llegar a la comunidad y difundir las medidas de prevención. “La triquinosis es una enfermedad en la que los seres humanos somos un huésped accidental, se contagia por consumir carne de cerdo, no adecuadamente cocida o la que se usa para la manufactura de chacinados. "La salmuera, el proceso de secado, no mata al parásito", dijo el secretario de Salud de la municipalidad de Chacabuco, Ignacio Gastaldi.

“En Rawson hubo un brote de triquinosis, hay seis pacientes con síntomas característicos, son altamente sospechosos, están bajo tratamiento, en un total de 23 pacientes, son todos los que consumieron los mismos productos de una faena casera y no mandaron la muestra de cerdo para hacer el análisis correspondiente, análisis que es gratuito, que se hace en el ámbito municipal, y que tarda dos o tres horas en arrojar el resultado. Se hacen muchos análisis de muestras a diario, entre 15 y 20 por día, cuando dan negativo no hay inconveniente de procesar el cerdo para lo que se desee”, dijo el secretario, al tiempo que agregó: “Es importante que se sepa que esta enfermedad no se contagia de una persona a la otra, como dije, el ser humano es huésped accidental. En la localidad la situación está controlada, hasta el momento no hay pacientes graves con esta patología. Los síntomas son dolor muscular, fiebre, malestar abdominal, diarrea, mucho edema, hinchazón en los ojos, alteraciones de laboratorio que terminan incrementando el nivel de sospecha y el análisis específico de serología que le pone el sello de triquinosis”.

Respecto del tratamiento, Gastaldi destacó que “se dan antiparasitarios por vía oral que son más efectivos en la primera fase de la enfermedad, la intestinal, no cuando el parásito está a nivel muscular donde es imposible matarlo, quedan en latencia haciendo quistes pequeños que, en general, no traen consecuencias”. Pero hizo hincapié en la prevención: “Les pedimos que hagan el análisis del cerdo y que no consuman chacinados sin etiquetado correspondiente, que estén atentos cuando compran en un comercio. Si van a consumir de faena casera, hagan el análisis, es gratuito y rápido”.

Cómo hacer el análisis del cerdo

La Dirección de Bromatología de la municipalidad de Chacabuco recibe muestras de carneada casera para la prevención de la triquinosis, zoonosis transmitida por la carne de cerdo mal cocida o por la falta de control del chacinado. Las personas interesadas deben acercar, como muestra, 200 gramos de entraña que no esté congelada, solo refrigerada. Las muestras se reciben todos los días, de 8 a 12, y de 13 a 19, en la Dirección de Bromatología, ubicada en Villegas y Soberanía Nacional.

Esta semana también se reforzaron los controles en supermercados, despensas y comercios de barrio. En un supermercado, ubicado sobre calle Italia, personal de la Dirección de Bromatología realizó inspecciones de rutina, entre ellas, control de temperatura de las heladeras, para evitar problemas de contaminación, funcionamiento de balanzas, fechas de vencimiento de los productos, e higiene del lugar. Josefina Campagnon, responsable a cargo del área de Bromatología, comentó que esta rutina de control se realiza en los mercados de barrio, despensas y en todo comercio donde se manipulan alimentos. “Tratando de concientizar siempre y, sobre todo, atentos a la higiene del comercio y revisando fechas de vencimiento para que no vendan algo que no corresponde”, dijo. Seguidamente, la Directora de Bromatología señaló que la idea es ver cómo está el comercio en cuanto a la higiene y a los productos que se ofrecen. Asimismo, se controlan chacinados con rótulos, en el marco de la campaña municipal de prevención de triquinosis.

Josefina Campagnon, directora de Bromatología, expresó: “Siempre decimos a la población que, cada vez que hace la carneada, tome conciencia de llevar las muestras. Nosotros seguimos recibiendo y eso no se va a cortar durante este período que estamos transitando”.