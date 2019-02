Aiola repudió el escrache a María Eugenia Vidal en Vedia

El último viernes, la gobernadora María Eugenia Vidal visitó el distrito de Leandro N. Alem y, durante su recorrida por el hospital municipal, un grupo de personas se acercó con carteles para increparla. En el marco de la conferencia de prensa que brindaron la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el intendente local del FPV, Alberto Conocchiari, se hiz referencia al episodio y el jefe comunal repudió lo ocurrido.

Tras esta situación, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, manifestó públicamente su rechazo al escrache, asegurando que "la gente no entiende que la violencia no es el camino, estos actos cobardes no se condicen con la plena democracia que vivimos los argentinos". Aiola dijo que "en la visita a Vedia, la gobernadora fue insultada por familiares directos del intendente Alberto Conocchiari; sí como leen, la suegra y cercanos al intendente, formaban parte de un grupo que se cansó de disparar insultos" y agregó "deberían saber estas personas, que nada ni nadie va a detener a nuestra gobernadora, les recuerdo que es ella la que viene luchando contra las mafias en la provincia de Buenos Aires, les recuerdo que es ella la que ordenó y metió presos a muchos policías corruptos, la que ordenó el servicio penitenciario, la que da la lucha contra el narcotráfico, les recuerdo que ella, junto a nuestro vicegobernador Daniel Salvador, vinieron a cambiar la provincia y juntos lo estamos logrando".

En otro orden, Aiola expresó: "les recuerdo a esos cobardes que gritaban, que ellos fueron cómplices de la desidia, de dejar una provincia fundida. Les pido que miren hacia Ezeiza, ahí hay muchos tras las rejas, esos muchos que aplaudían. Me solidarizo con la gobernadora y con los integrantes de Cambiemos de Vedia. Los vecinos de la ciudad nada tienen que ver con todo esto que pasó, es más, los vecinos de Vedia no quieren más este tipo de políticos, no quieren más esta forma de hacer política. Estoy seguro de que Vedia ya decidió".