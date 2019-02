Inauguraron la planta de gas que abastecerá a la localidad de Rawson

Se llevó a cabo en Rawson, partido de Chacabuco, el acto oficial que puso en marcha la Planta de Almacenamiento y Distribución por Red de Gas, que abastecerá a los habitantes de la localidad. El encuentro fue encabezado por el intendente, Víctor Aiola, y estuvieron presentes el delegado del pueblo Juan Carlos Gómez;senador de la provincia de Buenos Aires, Agustín Máspoli; la jefa de Gabinete, Laura Marchesse; el secretario de Gobierno, Ignacio Orsini; demás autoridades del Ejecutivo municipal, concejales, consejeros escolares y la arquitecta de BAGSA, Selva Hernandorena, del sector redes de distribución y fusionista de redes tanto en Gas Licuado (GLP) como gas natural.

Según se informó desde la Municipalidad de Chacabuco, en la planta trabajarán dos empelados, mientras que una persona estará encargada de la atención al público, que funcionará en la misma delegación. “Estoy seguro de que este día va a quedar presente y grabado en la mente y en los corazones de todos los habitantes de la localidad y del partido de Chacabuco”, expresó el intendente municipal, Víctor Aiola, al comienzo de su discurso y agregó “durante mucho tiempo, los vecinos de Rawson se acostumbraron a escuchar proclamas de obras que se empezarían y que nunca llegaron, quizás no existía la decisión política de pensar en aquellos que pertenecen al partido, pero que están alejados,como pasa con las localidades; se les hablaba de estar cerca de la localidad, pero se estaba cerca en una elección o cuando se necesitaba que la comunidad acompañara”.

El intendente Aiola aseguró que, desde que asumió, su gestión tuvo como prioridad estar cerca de las localidades.En ese marco, recordó las elecciones de delegados municipales mediante el voto popular, como un importante cambio institucional. “El compromiso no es una palabra, el compromiso son actos que transforman, que llevan mejor calidad de vida a los vecinos”. En otro orden, el jefe comunal subrayó: “Nosotros no venimos a la Fiesta de la Primavera a decir que vamos a traer cloacas y pasan veinte años, y todavía la gente sigue esperando; hoy podemos decir que lo del gas es una realidad, que este próximo invierno los vecinos van a poder contar con gas”.

Por otro lado, el delegado de Rawson, Juan Carlos Gómez, aseguró a Democracia que BAGSA (Buenos Aires Gas SA) firmó contrato con el área deViviendas para entrar en un programa mediante el cual los vecinos puedan sacar un crédito a 60 cuotas fijas y, con ese dinero, BAGSA pagaría al gasista matriculado para que conecte el servicio. “Tenemos una gobernadora que apuntó a que los pueblos como el nuestro tengan agua, gas y cloacas”, dijo Juan Carlos Gómez notablemente emocionado durante el acto, y agregó “el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, esto es un sueño”.

En tanto, Mariano Ledesma Arocena, presidente de BAGSA, expresó que “como dice la gobernadora María Eugenia Vidal, hay que hacer y estar”. En ese aspecto, comentó que la obra no tenía fondos y que "por el trabajo que se ha hecho desde acá, con el intendente y todo su equipo, se consiguieron los fondos y esta obra hoy es real”, destacó.

Al finalizar el acto, el intendente-acompañado por su equipo de gabinete y autoridades presentes- recorrió el predio de la planta de gas.“La obras no las cuantificamos por la cantidad de voto que nos puedan dar sino que las cuantificamos por cómo podemos transformar la vida de los vecinos y porque gobernar es también ser y aplicar el principio de equidad”, concluyó Víctor Aiola.