Alfredo “Picky” Marziali: “Me apasiona la música, es mi gran amor"

En 1969, Alfredo “Picky” Marziali, vecino de Chacabuco, trabajó por primera vez como operador de radio.

Con tan solo trece años, disfrutaba elegir y pasar canciones, estar en el estudio, ver cómo funcionaba cada pieza para salir al aire.

Con la llegada de la adultez, la vida puso viajes y decisiones en el camino pero, años más tarde,“Picky” pudo comprobar que, tal como reza el dicho, siempre se vuelve al primer amor: luego de vivir mucho tiempo en Italia, “Picky” volvió a Chacabuco y allí, de la mano de su compañera Paola, apostó por su gran pasión: la música y la radio.

En diálogo con Democracia, el conductor de dos programas que se emiten por Babushka 102.9, Noticias en pijama y El antibiótico, hizo un repaso por distintos momentos de su vida, recordó su experiencia en los años de dictadura militar y confesó: “he aprendido a hacer muchas cosas en la vida, pero la música es mi gran amor”.

-¿Cuál fue su primer contacto con la radio?

- En 1969 apareció en Chacabuco un circuito cerrado que era como una radio pero, en realidad, los abonados pagaban el servicio y se ponían parlantes en las casas. Allí fui operador hasta que apareció la primera radio de Chacabuco, en el año 1973 ó 1974. Pasaba música y, a fines de los 90, empecé a armar y conducir programas, siempre referidos a la música, a las distintas épocas del rock nacional e internacional. Primero escuchaba radios AM y pasaban música de rock, después escuchaba a Badía y después a la famosa Rock&Pop de los años 80.

"La radio es una compañía y la magia está en la transmisión que uno hace".

- Hoy los vecinos lo conocen como el Dr. Música y a su señora como la Dra. Amor.

- Sí, porque a las tres de la tarde hacemos El antibiótico, yo soy el Dr. Música y Paola, que es mi mujer y productora de esta radio, es el personaje de Dra. Amor. Poder hacer este programa con ella, compartir la radio, es una verdadera gracia de la vida, una hermosa combinación. A la mañana hago Noticias en pijama, con algo de actualidad y mucha música. Estoy casi todo el día adentro del estudio de radio, por suerte, y cuando termino me quedo escuchando radios de Buenos Aires. Me he hecho amigo de Dany Giménez de Vorterix, de Alfredo Rosso, Claudio Kleiman, Pipo Lernoud, escucho mucho Vorterix. Me apasiona la música, es mi gran amor. Cuando empecé, allá por 1969, nunca imaginé que la radio iba a ser mi fuente de trabajo, porque después viví en Italia entre 1990 y 1994, y entre 2000 y 2010. En el último tramo allá también pasé música para personas con discapacidad, fue una experiencia directa al corazón.

- Muchos decían que la radio se iba a extinguir pero eso nunca ocurrió...

- Decían que se iba a terminar con las nuevas tecnologías, pero la radio es una compañía y la magia está en la transmisión que uno hace, que siempre tiene que tener chispa y calidez. Los canales de aire hoy están desesperados por tener audiencia, no saben qué inventar, pero con la radio eso no pasa porque es compañía permanente para nosotros y uno, mientras escucha el programa, se imagina muchas cosas. A mí me gusta contar historias de canciones, de músicos, para eso hay que trabajar mucho, hay que prepararlo, investigar. Muchas veces me quedo solo en la radio hasta tarde, buscando música, investigando sobre letras de canciones.

-¿Cómo definen la música que pasan en la radio y cuáles son sus bandas preferidas?

- Trato de pasar temas conocidos pero también música nueva, porque a mi edad yo podría haberme quedado con la música de los 70. Pero aprovecho el nuevo rock que está viniendo, con gente joven. Pasamos mucha música under, paso el grupo Los Espíritus, Él mató a un policía motorizado, Willy Crook, Fernando Ruiz Díaz de Catupecu Machu, hay buena música nacional e internacional de Inglaterra, Australia, Estados Unidos, metal gótico de Finlandia. Hago mucha investigación sobre música. Me interesa el intérprete Jack Wild, Queen of the Stone age, The Killer. Es difícil para mí hablar de bandas preferidas, aunque mi cabeza siempre piensa en The Beatles, con ellos empecé a escuchar música, son quienes han hecho una melodía nueva después de los años 50.

"Es difícil para mí hablar de bandas preferidas, aunque mi cabeza siempre piensa en The Beatles".

-¿Cómo fue su experiencia como operador y Dj durante la última dictadura militar?

- Yo trabajaba como Dj y en radio Chacabuco LT36. Me ocupaba de programar la música de todo el día, 7 a 00, y los operadores y locutores recibíamos planillas que enviaba el gobierno de facto para nosotros, para Sadaic y Aadi Capif. En la discoteca donde pasaba música tenía una enorme lista, que ocupaba casi toda la pared, de las canciones prohibidas. No podíamos pasar temas como la Marcha de la bronca, Cambalache, temas de Jorge Cafrune, de Atahualpa Yupanqui, ni todos aquellos considerados “zurdos”. En los 80, con la vuelta de la democracia, y después de Guerra de Malvinas, el rock cambió muchísimo, fue impresionante el destape que hubo, aparecieron: Virus, Soda Stereo, Sumo, Los abuelos de la nada. Mucha gente increíble.

- ¿Cómo vive el reconocimiento de los vecinos de Chacabuco?

- Hace poco me hicieron una nota, es un material audiovisual del ciclo “Historias de vida” que se estrena el próximo miércoles, y eso fue una gran sorpresa para mí y voy a ir a la presentación, pero a mí me gusta el perfil bajo. Me gusta resguardarme en la radio.