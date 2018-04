Carnaghi a Aiola: "viaje a gestionar, no a poner carteles en el camino"

Luego del discurso del intendente Víctor Aiola en la inauguración de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco, los presidentes de cada bloque expresaron sus intenciones para este año legislativo. Por su parte, Martín Carnaghi, de Unidad Ciudadana acusó promesas incumplidas, anuncios repetidos, e irregularidades del gobierno de Cambiemos y sus concejales.

Carnaghi acusó al secretario de Obras Públicas, Omar Echevarría, de no cumplir las obras de agua que el intendente anunció en 2017 y de entregar terrenos a los vecinos sin las obras de electricidad y agua que necesitan para empezar a construir. “Cómo quiere que construya la gente, ni un alambre le puso a los terrenos” dijo el concejal, al tiempo que recriminó "el fracaso de la anunciada construcción de 272 viviendas. Se perdieron más de cien viviendas por su desidia y su inoperancia.”

Además, Carnaghi puntualizó en el rol de Unidad Ciudadana: “Nuestra responsabilidad es esperarlo con propuestas ¿Qué va a hacer Intendente Aiola con todas estas propuestas? ¿Las va a rechazar? ¿Le va a hablar a todo Chacabuco o le va a hablar a Cambiemos? Ese es el gran desafío que usted tiene por delante. Gobierna para Chacabuco o para su alianza política”. Por último, le recordó al Intendente su ausencia a los actos por el Día de la Memoria y el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas y le reclamó que gestione para la ciudad: “Cuando usted viaja tiene que ir a gestionar no poner pasacalles en el camino. En todo este tiempo no lo recibió ningún ministro ni de la provincia ni de nación”. Y finalizó diciendo “Señor intendente le queda un año para demostrar que ese sillón no le queda grande como hasta ahora. Su gobierno está durmiendo la larga siesta de la inoperancia”.