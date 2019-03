Erica Revilla encabezó la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante

Anoche, la mandataria local de General Arenales, Erica Revilla, encabezó la apertura de sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante. La intendente hizo un repaso por las distintas áreas, se refirió a Deportes, Cultura, Desarrollo Social, Obras Públicas, Producción, Medio Ambiente, Educación y destactó que se trató del último discurso de su primer gobierno en un acto de inicio de sesiones. No obstante, Revilla no anunció que será candidata en las próximas elecciones.

Antes de mecionar las obras en escuelas, en el polideportivo La Salada, en calles, asfalto, rutas, cloacas, puente de acceso al pueblo, compra de maquinarias, entre otras, Erica Revilla reconoció que se trató de un año difícil en materia de economía. En este sentido, aseguró que "El anterior ha sido un año difícil para muchos sectores de nuestra sociedad, al igual que wste, con un escenario económico complejo pero no le hemos dado la espalda, y hemos tratado de acompañar y de sostener a los más vulnerables redoblando esfuerzos desde muchas áreas".

Previo a terminar, Revilla apuntó que "yo tenia y aún tengo muchos sueños para cumplir en la vida, y más en mi vida política, hasta que me dí cuenta de que la vida es finita, que tiene un fin, que termina cuando menos se lo espera. Por eso me puse a trabajar de la manera en que lo hice. Y hoy, 1.186 días después, estoy orgullosa de haber cumplido gran parte de esos sueños. Y de haber aprendido que si las luchas no fueran tan crueles, las victorias no serían tan bellas”.

Al terminar, la intendente manifestó su apoyo a la directora de Cultura María Elisa Gilardoni y le dedicó emotivas palabras: "Hablando de luchas, donde pido me disculpen por mezclar lo público con lo privado, pero necesito enviar mis más sinceros deseos de pronto restablecimiento para mi directora de cultura, María Elisa Gilardoni, quien está atravesando por momentos dolorosos e inesperados. Pero sé que va a salir adelante. Y va salir adelante porque, al igual que yo y todas las mujeres y hombres que me rodean, somos quijotes luchando contra molinos de viento, sin más herramientas que las ganas de hacer, la transparencia como única espada y la verdad como escudo".