Villarruel y un palazo al Gobierno

Victoria Villarruel arremetió con una seguidilla de mensajes en los que, sin nombrar directamente al presidente Javier Milei, hizo fuertes reclamos hacia la Casa Rosada. Sobre todo, la vice se quejó por su sueldo -ya que acusó que, por estar congelado, es más bajo que el de un vocero-, en medio de las críticas que recibió esta semana por los salarios de los senadores, que finalmente dejó fijos hasta fines de marzo.

Lo hizo en el posteo en el que anunció hace dos días que firmó un decreto para congelar las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo, para evitar así que lleguen a los $9,5 millones. Ella, que no es senadora, gana sin descuentos $3.700.000.

“Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función”, se quejó Villarruel. También dijo que, si fuera por ella, les congelaría los salarios a los senadores por todo 2025. “Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados, y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, sostuvo.

No fue solo eso. “Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, deslizó la vice, directo al corazón del discurso libertario e incluso enumeró: “Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos”.