Ferraris durísimo con Javier Milei: "En el discurso del presidente se reconoció más a los kelpers que a nuestros veteranos”

En el acto oficial por Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Intendente Municipal de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris brindó un sentido discurso donde se posicionó del lado de los ex combatientes y sus familiares, ante el destrato recibido por parte del Gobierno Nacional que conduce Javier Milei, en el acto realizado en la Plaza San Martín.

El gobierno de Milei le impidió a los veteranos de guerra participar del acto oficial, excluyéndolos de la lista de invitados. Esta acción generó malestar entre los ex combatientes y sus familiares, y un profundo rechazo de varios sectores de la política nacional. En esa sintonía, Ferraris criticó fuertemente la actitud anti patriótica del presidente y su gobierno.

“Si hay una fecha que realmente nos tiene que reunir a todos, lógicamente es el 2 de abril. Los primeros en ocupar Malvinas fuimos los argentinos. Nosotros ocupamos el archipiélago. ¿Por qué? Porque es nuestro. Porque está en la plataforma continental del mar argentino, porque nos pertenece”, comenzó Ferraris y agregó: “Nosotros los argentinos no hemos ocupado territorio de nadie, no le hemos robado tierra a nadie. ¿Por qué todavía sigue permitido esto y hay que discutirlo? Y hay que presentar, y hay que apelar. ¿Por qué? si está muy claro”.

En ese sentido, el Jefe Comunal dijo: “¿Qué sentirían ustedes si yo, hoy, un humilde intendente del distrito, me pongo a hablar del reconocimiento de los kelpers, de esos que llegaron a la isla, aprovechando la oportunidad de la potencia que nos sacó nuestra tierra y ahora viven ahí y creen tener derecho de que son dueños de nuestra tierra?. ´Qué vergüenza, intendente, ¿qué está diciendo?´. Bueno, como argentinos, sientan vergüenza como la siento yo, porque en el discurso del presidente se reconoció más a los kelpers que a nuestros veteranos”, continuó.

“Pero más vergüenza sentiríamos todos si en el despacho de la municipalidad yo tuviera el retrato de Margaret Thatcher. Sintamos vergüenza todos, porque en el despacho del presidente está el retrato de Margaret Thatcher. No está el de San Martín, que ni siquiera sabe el nombre, está el de Margaret Thatcher”, remarcó Ferraris y agregó: “Que se sientan orgullosos los ingleses es una cosa, pero que la máxima autoridad de nuestro pueblo, de nuestro país, al que se lo votó democráticamente, sienta que Margaret Thatcher es su ídola, y pone un retrato en el despacho del presidente de todos los argentinos, nos tiene que llenar de vergüenza a todos. Si en esta fecha, si en el 2 de abril, no nos conmueve la falta de respeto, de no reconocer a los veteranos de guerra, ¿Qué vamos a hacer?”.

Por último y a modo de reflexión, Carlos Ferraris dejó en claro su mirada sobre esta situación: “Ahora, nosotros acá tenemos la responsabilidad, yo entiendo que todos tenemos ideas distintas, lo respeto, pero estoy planteando una situación que realmente excede lo ideológico. No sé si se entiende lo que quiero mencionar, no estoy diciendo que somos de un lado o del otro, de un partido o del otro, no, estoy diciendo qué es lo que está sucediendo con la máxima autoridad de nuestro país que fue elegido democráticamente. No, de que todos entendamos algunos aspectos que son graves, son de falta de respeto, de provocación, porque uno no sabe cómo entenderlo, cómo leerlo. ¿Es una cuestión de ignorancia de nuestro presidente que no sabe el nombre del padre de la patria o es una cuestión de provocación a los argentinos? ¿Es una cuestión de ignorancia de nuestro presidente de no reconocer a nuestros héroes de Malvinas, nuestra soberanía, o es una provocación de colgar ese cuadro?”, finalizó.