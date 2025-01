Ante las menores transferencias, fuerte impacto en la Provincia

El 2024 terminó con menos ingresos para las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, afectadas por el recorte de las transferencias (tanto automáticas como discrecionales) del Gobierno nacional desde que asumió Javier Milei. La poda, sin embargo, no afectó de la misma manera a todas las jurisdicciones y algunas, como la provincia de Buenos Aires, lo sintieron más que otras.

La merma de recursos obedeció, por un lado, al ajuste de los giros automáticos del Estado nacional, con una caída en términos reales (considerando la inflación) del 9,8% con respecto a 2023. El Estado bonaerense fue el único que sobrepasó ese promedio con una baja del 10,9%, según una medición de la consultora Politikon Chaco con base en datos del Ministerio de Economía.

Se calculó que la pérdida, a valores actualizados, fue de un total de $4,2 billones entre las 24 jurisdicciones. Para la provincia gobernada por Axel Kicillof la quita estimada habría sido de $1.056.837 millones, concentrando así el grueso del ajuste, por tratarse del distrito que -por su dimensión económica y cantidad de habitantes- es el que recibe la mayor cantidad de recursos nacionales.

En el listado siguen Santa Fe y Córdoba, aunque con pérdidas menores, de $360.086 millones y $347.327 millones, respectivamente.

De acuerdo al relevamiento, el deterioro en las transferencias del año pasado hubiese sido aún más notorio de no haber mediado una mejora en diciembre del 1,4% interanual en términos reales, que en el caso de los recursos por Coparticipación Federal ascendió al 7,2%.

Al tratarse de la principal transferencia automática, con el 92% del total, la coparticipación consiguió neutralizar las importantes caídas en los recursos girados el mes pasado por leyes especiales (-15,4%) y compensación por Consenso Fiscal (-57,2%).

En otro orden, todos los distritos tuvieron una mejora del 7,2% real por coparticipación, pero la evolución no fue pareja en el caso de leyes especiales y compensación por Consenso Fiscal, donde la Provincia fue de nuevo la más perjudicada, con caídas del 27,7% y del 59%, respectivamente.

Poda discrecional

El Estado bonaerense se vio afectado además por el cierre del grifo de las transferencias discrecionales que la Nación gira a las provincias.

En 2024, los giros no automáticos (aquellos que no están regidos por ley de acuerdo a un porcentaje de coparticipación ya prefijado) cayeron un 75% a valores reales, según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que preside Nadin Argañaraz. También aquí la Provincia aparece entre las que más recortes sufrió. Pasó de $827.795 millones en 2023 a $400.941 millones en 2024 (un 84,3% real menos). Aún así, se ubicó en segundo lugar en el ranking de mayor asistencia, después de CABA, el único distrito que (beneficiado por un fallo de la Corte sobre la coparticipación) vio aumentar los giros no automáticos de 150.084 millones a $652.810 millones (33,7% más en términos reales).

Las mayores variaciones negativas se registraron en La Rioja (-98,1%), La Pampa (-96%) y Formosa (-95,9%), gobernadas por mandatarios peronistas fuertemente opositores a las que, al igual que a Buenos Aires, también se las dejó fuera del reparto de las transferencias discrecionales por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Históricamente, estos han sido los giros más discrecionales de la Nación hacia los distritos, distribuidos en general por motivaciones o simpatías políticas y en función de los vínculos con cada gobernador.