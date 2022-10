La legislatura provincial avanza en una modificación al régimen de adopción

La Legislatura provincial, a través de un proyecto de la diputada marplatense Débora Indarte, avanza en la modificación de una ley que permitiría que todas aquellas familias que adopten a niños, independientemente de su edad, puedan tener un período mínimo garantizado de vinculación, de al menos 90 días, algo que hoy está limitado sólo a los casos de adopción de menores de 7 años.

“Como nos pudieron relatar las familias, se trata de niños que están institucionalizados y vienen de situaciones difíciles que requieren de este periodo de vinculación”, dijo la legisladora, tras la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados. Agregó que “por ejemplo, les permitirá a estos chicos tener garantizada una comida, la posibilidad de tener su propia ropa, saber lo que va a pasar al otro día y no tener que pensar que puede ser de ellos al día siguiente. Todo esto es parte de un proceso que no es fácil”.

El proyecto (que obtuvo media sanción) modifica el artículo 47 de la Ley 10.430, que limita el otorgamiento de la licencia solo a los casos de adopción de menores de 7 años. La iniciativa de la diputada Indarte establece que sea otorgada en todos los casos de adopción, incorporando en el texto de la norma el término “persona”.

“Es nuestra responsabilidad actualizar esta legislación del siglo pasado. Como servidores públicos no podemos demorar casi 3 años en aprobar este tipo de leyes que le cambian la vida a la gente. Espero que el Senado le dé un pronto tratamiento, porque sería una lástima que perdiera estado parlamentario”, señaló.

“Fue de una de las primeras iniciativas que presenté. Fueron meses, años que las familias venían solicitando su pronta aprobación”, comentó.

Cabe destacar que los casos de guardas con fines de adopción (primer etapa del “trámite” de adopción) no puede estar limitada a una edad determinada (menor de siete años), ya que cuanto más grande es el niño o niña, más es la necesidad de acompañamiento, vinculación y relación, señalaron.

En el marco del debate parlamentario, se leyó en el recinto una carta enviada por Arturo Bocardo, ciudadano de Mar del Plata y coautor del proyecto. “Nosotros hemos sido familia de acogimiento durante muchos años y por casa han pasado niños en tránsito y por eso quiero contarles algunas anécdotas”, expresó.

Luego relató su experiencia familiar: “Los primeros días de varios de ellos, con mi señora veíamos que terminada la cena, tratando que no nos diéramos cuenta se llevaban pan escondido, era por temor a no tener nada para comer al otro día. Otra vez sentíamos que se abría y cerraba, muchas veces el placar, era porque no podía creer que tenía siempre la misma ropa (en el hogar donde estaba nadie era dueño de nada y el pantalón que tenía ayer se lo ponía otro)”.

Contó que “en una ocasión, uno de los chicos nos llegó a decir ´acá todos los días son iguales’. Ante nuestra pregunta de si estaba a disgusto, su respuesta fue: ´al contrario, ahora sé que va a pasar mañana”.

“Esta relación de confianza, a medida que son más grandes, es más difícil de conseguir y requiere una mayor convivencia. Por eso es tan importante esta modificación de la Ley”, opinó.