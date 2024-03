Pareja argentina transforma vidas al adoptar seis hermanos mayores

En Argentina, la búsqueda de bebés para adopción eclipsa las oportunidades de los niños mayores. Sin embargo, Víctor y Jorge desafían esta tendencia al adoptar a seis hermanos de entre 7 y 12 años de Salta. Su historia desafía las convenciones y demuestra que todos los niños merecen un hogar.

"Los niños grandes tienen el mismo derecho que cualquier niño a ser adoptados y a crecer en una familia que los contenga y los acompañe, que les permita ver que pueden ser lo que deseen ser", enfatiza Víctor Sajoza, de 54 años, padre de seis hijos adoptivos mayores de seis años.

En Argentina, la preferencia por bebés en el proceso de adopción ha dejado a muchos niños mayores sin familia. La pareja Víctor y Jorge desafió esta norma y abrió su hogar y corazón para recibir a seis hermanos que anhelaban permanecer juntos.

Jorge Elías, de 53 años, recuerda el proceso con emoción: "Creo que si hubiéramos pensado en nosotros no lo hubiéramos hecho nunca. Pensamos más en ellos. El miedo más grande era a no funcionar como familia, el rechazo de ellos o a algún nubarrón que generase entre nosotros un chispazo y dijéramos ‘hasta acá llegamos’. Por suerte, no sucedió".

La pareja, que lleva 24 años juntos, se casó en 2011, un año después de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina. Su deseo de ser padres los llevó a una extraordinaria aventura que cambió la vida de seis niños.

En Argentina, existen 1.718 expedientes abiertos por personas interesadas en la adopción, pero solo uno de cada cien está dispuesto a recibir un niño adolescente. La preferencia por bebés se refleja en las estadísticas, dejando a muchos niños mayores en instituciones.

La pareja no solo desafió la norma de buscar bebés, sino que también adoptaron a seis hermanos, una situación poco común en el país. Su amor y dedicación han sido evidentes desde el principio, creando un hogar donde cada niño se siente amado y valorado.

La historia de Víctor y Jorge destaca la importancia de mirar más allá de las convenciones sociales y priorizar las necesidades y deseos de los niños. Su ejemplo inspira y desafía a otros a considerar la adopción de niños mayores y grupos de hermanos, demostrando que el amor y la familia van más allá de los lazos de sangre.