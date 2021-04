Suspenden las clases presenciales en Lincoln y Chacabuco

En la noche del miércoles, el presidente Alberto Fernández anunció nuevas medidas de restricción en el marco de la segunda ola de COVID-19 que avanza en el territorio nacional. "En el AMBA estamos viviendo la mayor velocidad de aumento de casos desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, es nuestra obligación tomar medidas adicionales y convocar a la población a un cambio, para lograr que avance el plan de vacunación y evitar la saturación del sistema de salud", indicó al inicio del comunicado que emitió desde Olivos tras reunirse con los ministros Santiago Cafiero y Carla Vizzotti.

El mandatario decidió restringir la circulación nocturna entre las 20 y las 6 de mañana, a partir del viernes a las 00, y suspender las clases presenciales desde el lunes 19 hasta el 30 de abril. A su vez, quedan suspendidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados; mientras que las actividades comerciales cerrarán a las 19. Por otro lado, las actividades gastronómicas funcionarán en modalidad de entrega a domicilio luego de las 19.

A última hora del miércoles, fuentes oficiales adelantaron a Democracia que se suspenderán las clases presenciales en los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires que se encuentren en Fase 3, por lo que en nuestra región la medida será aplicada en Lincoln y en Chacabuco. Consultado por este diario, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, señaló que "aún no tenemos la confirmación oficial pero creemos que no es adecuada la suspensión" y agregó que "la Nación aportó datos que indican que la cantidad de infectados en las aulas es menor al 1%, eso es revelador de la realidad, por un lado tenemos esos índices, por otro lado las palabras de Trotta que dice que no hay que suspender las clases presenciales y, por otro, los sindicatos que piden suspender, por lo que la ecuación es simple: los sindicatos toman decisiones sobre el futuro de nuestros hijos".

Por otro lado, Aiola apuntó que "se nota falta de comunucación entre el ministro de Educación, el presidente y el jefe de Gabinete, en el medio de eso queda la gente, los alumnos y el futuro de nuestros hijos; la Asociación Latinoamericana de Pediatría compartió un informe que indica que la infección en las aulas es muy baja, me parece que deberíamos de hacer el esfuerzo entre todos para continuar con las clases porque es importante, incluso el presidente y Carla Vizzotti dijeron que la infección no se da en las fábricas ni en la escuela, se da en reuniones sociales, es inadecuada la decisión que se tomó".