Se complica la situación por contagios masivos

El distrito de Lincoln registró 80 contagios en un día, según informaron desde el Municipio el 30 de diciembre último.

Ese día se registró el número más alto de infectados en una sola jornada de los últimos seis meses. Además, en sólo una semana se han contabilizado 171 nuevos casos activos. No obstante, es bajo el nivel de ocupación de camas. El número más alto en más de seis meses, ya que esa cantidad no se daba, en un solo día, desde el 8 de junio último (habían sido 85 contagios).

Llega fin de año y la situación generada por el COVID-19 en el Distrito de Lincoln parece haberse descontrolado.

Los nuevos infectados son 69 personas residentes en Lincoln, 6 en Pasteur, 2 en Las Toscas, 2 en El Triunfo y 1 en Bayauca.

En contrapartida, no hubo pacientes con alta de aislamiento. Según la última información se contabilizan 179 casos activos en el Distrito (157 en la ciudad cabecera, 6 en El Triunfo, 6 en Las Toscas, 2 en Arenaza, 7 en Pasteur y 1 en Bayauca). Este número no se registraba desde el 19 de julio pasado, cuando las cifras venían en baja, tras haber tenido más de 600 infectados.

Hoy, los números están en alza, por lo cual la preocupación es mucha, aunque no se hayan adoptado nuevas medidas.

A pesar de la gran cantidad de infectados, por suerte (y gracias a la vacunación) sólo hay 1 persona internada en la Unidad de Terapia Intensiva de una clínica privada y 2 en Cuidados Generales del hospital municipal. La cantidad de personas fallecidas por el virus es de 136.