Brote en Lincoln: las muestras enviadas al Malbrán demorarán al menos 20 días

El brote de contagios de coronavirus en una residencia de adultos mayores en Lincoln generó preocupación y motivó el envío de muestras para ser analizadas al Instituto Malbrán y descartar la posible presencia de la variante Delta.

En diálogo con Democracia, el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, aseguró que los resultados demorarán alrededor de 20 días y que la decisión de enviar las muestras es parte del protocolo ante brotes y en casos de pacientes graves o vacunados.

Aseguró además que en Lincoln son 51 los casos, entre residentes y trabajadores del geriátrico.

Muestras en análisis

De acuerdo a lo indicado por Herce, las pruebas enviadas para su proceso al Instituto Malbrán “tardan por lo menos 20 días. Se darán a conocer los resultados, pero tarda un poco”.

Consultado sobre la sospecha de la existencia de la variante Delta, aclaró que “en todos los eventos de brote así como en casos de viajeros se está investigando esa posibilidad” y amplió: “Hay dos formas de investigar las variantes, una es en las situaciones en las que uno sospecha que puede haber una situación anormal, por ejemplo en pacientes graves o pacientes vacunados, y también en las situaciones de brotes. Se investigan normalmente”.

A su vez aseguró que “hay una investigación regular de la variante” a través del envío de muestras. “Ahora hay muy poquitos casos semanales, se envían algunas al azar para evaluar qué variantes son las que están predominando”.

Herce confirmó que “en el país, la variante más frecuente sigue siendo la llamada Manaos”. No obstante indicó que “se está viendo de a poquito un incremento de la variante Delta. En la Provincia se han detectado un poco más de 200 casos, son relativamente pocos”.

“Lo que se está haciendo es aumentar la búsqueda, regular, en pacientes positivos, en algunos aleatoriamente, se envían para evaluar qué variante es. Esa investigación que se hace desde el principio ahora cuesta un poco más porque hay pocos casos. Pero se sigue haciendo”, reiteró.

Herce reconoció que el Instituto Malbrán analiza las muestras de todo el país y destacó los avances investigativos en la Provincia: “Esta pandemia ha puesto a prueba la capacidad de investigación de la Provincia y es para destacar”.

A su vez, señaló que “los casos que hubo de variante Delta de la Región Sanitaria III, son los de Chacabuco, vinculados todos a viajeros”.

Posible rebrote

La médica patóloga Marta Cohen, formada en La Plata, que reside en el Reino Unido, se refirió al rebrote de Covid que sufren los países que han relajado las medidas de prevención y pronosticó que en la Argentina puede pasar que para marzo “comiencen a subir los contagios”. La especialista remarcó que “está bien relajar las medidas en la Argentina, porque hay pocos casos y muertos, y se está avanzando con la vacunación, pero esto es temporario, hasta que haya otro brote”.

También expresó su preocupación porque en el país “no hay distanciamiento social ni aforos”, sumado a que se están abriendo fronteras a países limítrofes como Brasil, el cual “tiene muchos infectados porque tiene un presidente anti vacunas, y mucha variante Delta”.

Por eso pronosticó que “lo que puede pasar es que hacia marzo comiencen a subir los contagios”.

Consultado sobre el posible rebrote en marzo específicamente, Herce aseguró: “no estamos evaluando eso, estamos viendo lo que pasó en otros países y lo que está pasando en los países vecinos, en todos se está viendo un incremento lento de la prevalencia de la variante Delta. Es probable que nos pase más o menos lo mismo lo que pasa es que en la medida en que tengamos más población vacunada eso va a permitir que si ocurre un aumento de casos no va a tener la magnitud de los anteriores y menos gravedad y menos letalidad”.

A su vez agregó que “es muy difícil hacer esa evaluación porque depende de cada situación en particular. Nosotros tenemos una muy buena cobertura de vacunación, cosa que muchos países no tuvieron y por eso tuvieron olas tan importantes”.

“Después hay otras explicaciones epidemiológicas con respecto a la predominancia de variantes que hubo antes de la Delta, pero son especulaciones. Si hubiéramos tenido tanta precisión”, sugirió, “pero nadie tenía el manual para esta pandemia”.

Mientras tanto, continúan firmes las medidas de cuidado “sobre todo en las personas de más riesgo, de edad, hay que seguir teniendo las precauciones, uso de barbijo, lavado de manos, continuar con estas cosas, porque de a poco la variante Delta empieza a aparecer y es más contagiosa, hay que tener mayores cuidados”.

Refuerzo de dosis

Desde hace algún tiempo, toma fuerza la idea de una tercera dosis para reforzar la campaña de vacunación contra el coronavirus, pero según el director de la Región Sanitaria III, ello no está confirmado.

“Está evaluándose a nivel nacional, lo está evaluando la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Lo que sabemos es que en todos los estudios que han evaluado a seis meses, hay una cantidad de anticuerpos y de memoria inmune absolutamente eficaz. No tenemos mucho más experiencia que esa porque es una cuestión de tiempo, pero sabemos que la vacuna brinda protección”, aseguró Herce.

“Sabemos que hay algunos estudios que evalúan la posibilidad de una dosis adicional en pacientes con problemas inmunitarios. En esos grupos, en algunos lugares se están aplicando terceras dosis, pero se está evaluando, y no con todas las vacunas, sino dependiendo de la platafoma de vacuna. Hoy todavía la tercera dosis pensada en forma masiva no está planteada, pero está en evaluación para algún tipo de población y en relación con algunas vacunas”.