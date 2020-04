Protesta de comerciantes en General Villegas porque no pueden abrir sus negocios

Unas 50 personas se concentraron ayer en la plaza principal de General Villegas, a la espera de ser recibidos por autoridades comunales, para presentar una propuesta que les permita atender al público respetando las medidas de seguridad.

Todos llevan 40 días sin atención convencional y aseguran que el sistema de delivery no alcanza, además de ser un problema más que una solución, manifestaron.

“Necesitamos que nos escuchen y nos den la posibilidad de trabajar, estamos solos en este reclamo”, señalaron. Y agregaron: “Es la necesidad de vender y el perjuicio que estamos sufriendo lo que nos unió. No hay política, no está la Cámara de Comercio, ni hay otro interés más que el de trabajar el que nos mueve”.