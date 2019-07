Vidal recorrió La Matanza y salió a pelear el voto en el principal bastión peronista

A menos de 24 horas de la actividad de campaña que desplegaron el lunes Alberto Fernández y Axel Kicillof, la gobernadora María Eugenia Vidal desembarcó ayer en La Matanza, donde mantuvo encuentros con vecinos y buscó polarizar con la figura de la intendenta peronista y candidata a vicegobernadora Verónica Magario.

El desembarco en La Matanza de Vidal, que se mostró junto al candidato local de Juntos por el Cambio, el ministro Alejandro Finnochiaro, fue programado como parte de la estrategia oficialista para buscar disputar el voto en el principal bastión del peronismo con su principal figura en términos electorales.

Con más de un millón de electores, el distrito más grande del país es un objetivo clave en todas las estrategias electorales. El peronismo aspira a obtener ahí la diferencia a favor de la fórmula Fernández-Fernández que le permita imponerse en la Provincia. Juntos por el Cambio, por su parte, apunta a achicar lo máximo posible una diferencia que algunos encuestadores ubican en torno a los 20 o 25 puntos.

Ayer, junto a Finnochiaro y el secretario de Asuntos Municipales Alex Campbell, Vidal se reunió con vecinos de la localidad de Los Tapiales. Luego, escribió que “en muchos sentidos La Matanza es un símbolo del sistema que gobernó a la Provincia más de 28 años, la Provincia del abandono, de las mafias, de las promesas sin cumplir y las obras que nunca llegan. Los matanceros merecen mucho más”.

“En estos años empezamos a transformar la Provincia, y si bien falta mucho, en cada charla como ésta siento que los vecinos ven ese cambio, que tiene que ver con obras, con dejar atrás el abandono, con estar cerca y sobre todo con valores”, dijo.

Polarización

En los últimos días, la estrategia de la gobernadora Vidal pareció concentrarse en la polarización con la intendenta de La Matanza y precandidata a vicegobernadora del Frente de Todos, Verónica Magario.

La Gobernadora apuntó contra la compañera de fórmula de Axel Kicilof por no implementar

el servicio de emergencias SAME en ese distrito. “El SAME, que empezó en la ciudad de Buenos Aires, hoy está en 108 municipios de la provincia, atendiendo a más de 13 millones de bonaerenses”, dijo la mandataria, y evaluó que “el hecho de que el SAME no esté en La Matanza es un ejemplo de cuando la política se prioriza a sí misma y no a la gente”.

La pulseada en el distrito

Ayer, en tanto, desde el gobierno provincial salieron a enumerar medidas de la gestión Vidal que impactaron en el distrito. En ese marco, mencionaron por caso que se renovó el servicio de guardia de los hospitales Dr. Alberto Balestrini, Simplemente Evita y Dr. Diego Paroissien.

A la vez, expusieron que en lo que va de la gestión se entregaron 120 patrulleros, 40 motos y cuatro dependencias móviles, y detallaron que ya se derribaron 42 búnkers de narcotráfico.

Además, apuntaron que “hay 180 obras de educación en ejecución” y también precisaron que se encuentran en marcha las obras en la cuenca Matanza-Riachuelo “que beneficiarán a 1 millón de vecinos”.

Pusieron de relieve también que se trabajó en el bacheo y repavimentación del primer cordón del partido y que se pavimentó con hormigón simple y se hizo una obra hidráulica en el segundo cordón y en el tercero.

Finalmente, en el entorno de Vidal hicieron referencia a la obra del Metrobus La Matanza, que “beneficia por día a 240.000 usuarios de transporte público que usan las 21 líneas de colectivos”.