Vidal: “La Provincia no tiene techo, hay ganas de enseñar y aprender”

La gobernadora bonaerense y candidata a la reelección, María Eugenia Vidal, encabezó un acto de Juntos por el Cambio con formato 360° en un club de La Plata y por la tarde se reunirá en Hurlingham con candidatos a intendente de municipios donde no gobierna Cambiemos

La primera actividad fue en el Club Circunvalación, ubicado en la calle 7 entre 77 y 78, y acompañaron a Vidal el intendente platense, Julio Garro; el ministro de Educación nacional y precandidato a intendente de La Matanza, Alejandro Finocchiaro; y la precandidata a diputada nacional María Luján Rey.

Vidal fue la última que tomó el micrófono en el escenario y dijo que “la Provincia no tiene techo, hay ganas de enseñar y aprender”, y agregó: “Quiero que sepan que en estos años de trabajo junto a ustedes, cada vez que recorro un barrio o voy a un acto y un docente se me acerca y me dice ‘yo te apoyo’, siento que vale doble. Muchas gracias por estar ahí, sosteniendo, bancando la educación pública, no con discursos ni con palabras, sino con hechos, trabajo y con los valores que queremos para nuestros hijos”.

La mandataria recordó que, al asumir su cargo, “después de 28 años de escuchar un discurso de la escuela pública, encontramos que en la Provincia no había un registro de cuántas escuelas ni de cuántos chicos había, ni de cómo se llamaban nuestros alumnos”. “¿Cómo nuestros docentes no se iban a sentir solos? La matrícula de la escuela pública era cada vez más baja. Los chicos comían por 6,30 pesos. Esos eran los hechos de 28 años de gobierno”, señaló.

La gobernadora indicó que “hoy puedo mirarlos a los ojos y hablar de los hechos de estos tres años. De la apertura de la escuela pública para que cada vez más bonaerenses elijan esta educación, de las cuarenta mil vacantes en jardines públicos de toda la Provincia para que los chicos empiecen el inicial. Defender la educación pública es que un millón de adultos hayan retomado la primaria o la secundaria en estos tres años, frente a los 175 mil que había cuando llegamos. Estuvimos cuarenta años esperando el Boleto Estudiantil. Tenían ley, pero no boleto. Esos son hechos”.

“En 2017 decidimos incorporar robótica y programación en la escuela primaria. Cuando termine este año, todas las primarias y todos los jardines de infantes públicos de la Provincia van a tener robótica y programación”, remarcó.

En tanto Garro, en su discurso, destacó la gestión de la Gobernadora: “La decisión profunda de María Eugenia hizo que en la ciudad de La Plata tengamos 260 obras en escuelas públicas. Acá no hay un intendente iluminado, y una gobernadora iluminada, no somos héroes hicimos lo que tuvimos que hacer, y dijimos lo que no se decía". Al tiempo que agregó: "La comunidad educativa es héroe porque volvieron a recuperar una esperanza que habían perdido”.

Por su parte, Sánchez Zinny sostuvo que la precandidata a vicegobernadora bonaerense por el Frente de Todos, Verónica Magario, "es la misma que gobierna La Matanza y gastó parte del fondo educativo en carnavales".

"Encontré un tuit de Magario que decía que junto a (Axel) Kicillof iban a cuidar la educación de los bonaerenses; es la misma que en seis meses apenas ejecutó el 20 por ciento del presupuesto, y la misma intendenta que gastó parte del fondo educativo en carnavales", expresó el también precandidato a intendente de La Matanza.

Finocchiaro criticó a Magario porque integra "el mismo espacio político que no sabía cuántas escuelas había en las provincia de Buenos Aires". "Y nosotros tuvimos que salir a contar" la cantidad de establecimientos educativos, "y es el mismo espacio político que le negaba a los padres la posibilidad de conocer cómo les iba a los chicos en las escuelas y no ponía nota o los hacían pasar de grado sin saber", expresó.

El funcionario destacó que "ese mismo espacio no pagaba a los proveedores; no podíamos pagar sueldo ni aguinaldo de 300.000 docentes si no nos rescataba (Mauricio) Macri". "Esta gestión aumentó 246% la ración del comedor escolar para nuestros chicos, invirtió 30 mil millones de pesos en obras en 7 mil colegios, cuando hacía 30 años que no se cambiaba una bombita de luz, hay que ser canalla para eso", enfatizó. Indicó que "inauguraron una escuela en La Plata en febrero de 2016 que no tenía electricidad, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos prestó generadores para poder empezar las clases".

Finocchiaro resaltó que "hoy 500.000 chicos tienen el boleto escolar, algo para lo que la gobernadora se hizo cargo; hay 6.000 escuelas conectadas en la provincia, más programación y robótica, y después de tres años no tienen cosas de qué hablar mal de María Eugenia".

Nosotros volvimos a poner notas para que los padres sepan cómo van los chicos, hicimos concursos, titularizamos 65.000 docentes. No adoctrinamos, les enseñamos a nuestros chicos a pensar con criterio, libremente, a tener la oportunidad que quieran, a pensar y no cómo pensar, porque eso es de regímenes fascistas", enfatizó.

El ministro, tras el pedir el voto a los asistentes, dijo que "somos muchos más los argentinos, los bonaerenses, que queremos que el país siga cambiando". Tras solicitar el voto para la reelección del presidente Macri, destacó que "somos millones los argentinos que sabemos que esta vez el cambio es para siempre".

Con candidatos bonaerenses

Por la tarde, en tanto, la gobernadora encabezará en la localidad de Hurlingham un nuevo Foro del Cambio, que reúne a 86 candidatos en 67 distritos bonaerenses de Juntos por el Cambio. Del acto, que se realizará desde las 16 en el Club Hípico San Jorge, en Combate de Pavón 1695, participarán los denominados candidatos “sin tierra”, que son aquellos postulantes de Juntos por el Cambio en distritos gobernados por el peronismo.

Fuentes del vidalismo explicaron que confían en que esos candidatos "ayudarán a traccionar votos a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri en municipios mayoritariamente peronistas, como La Matanza, Lomas de Zamora y Almirante Brown".

Los candidatos “sin tierra” a los que el vidalismo apuesta son Gastón di Castelnuovo (Ituzaingó), Lucas Delfino (Hurlingham), Santiago López Medrano (San Martín), Segundo Cernadas (Tigre), Luis Otero (Avellaneda), Alejandro Finocchiaro (La Matanza), Gabriel Mércuri (Lomas de Zamora) y Carlos Regazzoni (Almirante Brown). También están Leandro Costa (Escobar), Ezequiel Pazos (José C. Paz), Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Julia de Paola (Mercedes), Aníbal Asseff (Moreno), Agustina Ciarletta (San Fernando), Evert Van Tooren (Esteban Echeverría), Rubén Barabani (Ezeiza), Pablo Alaniz (Florencio Varela) y Julián Amendolaggine (Berazategui).