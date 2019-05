El “Loco” Romero, más presionado por sus ausencias al Senado bonaerense

El próximo jueves, cuando vuelva a sesionar la Cámara de Senadores de la Provincia, los legisladores votarían aplicar una sanción al senador camporista Jorge “Loco” Romero, quien fue denunciado por acoso sexual y desde fines del año pasado no se presenta en el recinto ni en las reuniones de comisión.

Eso, si antes el legislador camporista no responde una segunda intimación de la presidencia del cuerpo para que justifique sus continuas inasistencias, que generan conflicto hasta con sus propios compañeros de bloque kirchnerista.

La presión sobre Romero creció en los últimos días, luego de que estallaran públicamente las denuncias por supuesto acoso sexual contra el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, de Cambiemos. Al legislador, que responde al mando político de Andrés “Cuervo” Larroque, se le aplicarían los términos del reglamento interno del Senado de la Provincia, que prevé un recorte en la dieta que cobra como legislador. En términos disciplinarios, no es mucho más lo que el cuerpo puede hacer con la situación del senador camporista.

En ese marco, la conducción de la Cámara decidió hace algunos días atrás pedirle a Romero que justifique sus continuas inasistencias a las sesiones. El reglamento interno del Senado establece un máximo de cinco inasistencias consecutivas sin justificar. Si Romero no aparece en el recinto en la sesión convocada para el jueves para dar alguna explicación sobre sus inasistencias, hay un principio de acuerdo para votar la aplicación de una sanción en su contra, que se aprobaría por mayoría simple.