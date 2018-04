“Ya no hay dinero que alcance”, advirtió Arata

La diputada provincial por el Frente Renovador Valeria Arata expresó su preocupación por el elevado incremento de las tarifas de los últimos meses y apuntó contra el Gobierno, en sus tres niveles, por no hacer nada para desahogar a la clase media trabajadora.



"Pagar los servicios públicos absorbe más del 20 por ciento del salario de la mayoría de los argentinos. Y no podemos perder de vista que gracias a estos aumentos desproporcionados del Gobierno estamos terceros en la región entre los países que más sufren las tarifas", señaló la legisladora por la Cuarta Sección Electoral.



Y agregó: "En sus dos años de gestión Cambiemos subió en promedio más de un 500% la electricidad y un 400% el gas. La situación se hace muy difícil y aún faltan algunos aumentos para lo que resta del año, por lo que entendemos que la realidad más que mejorar, empeorará".



"Ya no hay dinero que alcance, las promeses incumplidas de este gobierno se siguen acumulando y lo único que se consolida es la desconfianza. El dato que surge de la última medición del Indec es que la inflación núcleo aumentó aún más que la inflación general de precios, lo que pronostica más inflación para los próximos meses", afirmó.



"La responsabilidad de aumentar sin control las tarifas es pura y exclusivamente del Gobierno. Las empresas prestadoras del servicio ya se han visto muy beneficiadas con los aumentos de estos últimos dos años, ahora es tiempo de comenzar a gobernar para los vecinos de a pie que no pueden seguir soportando toda la carga", cerró.