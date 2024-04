Las facturas de gas llegarán con subas del 300% y hasta mas del 500%

Tal como estaba previsto, las próximas facturas de gas vendrán con fuertes aumentos. Ello se debe no solamente al mayor valor de la tarifa por metro cúbico, sino también por el incremento de otros componentes que también se incluyen en la factura del referido servicio.

Ante ello, y sujeto a las variaciones de consumo de cada hogar y comercio, se estima que el incremento promedio oscilará en un 300 por ciento y que las facturas, con todos los aumentos, llegarán en julio.

Al ser consultado por Democracia, Pablo Torres, presidente del directorio de Grupo Servicios Junín S.A., explicó que el aumento del precio del gas rige desde el miércoles último, con nuevas tarifas, pero dicho incremento no se verá reflejado plenamente en la próxima facturación.

“Las facturas con el aumento van a empezar a llegar en la próxima facturación, pero esa vez se incluirán solo 15 días de gas consumido con el aumento, esto es por el sistema de toma de estado que tiene Gas Junín. Nosotros tenemos casi un mes y medio consumido con el precio anterior, con lo cual la factura con el aumento pleno, todo con la tarifa nueva, va a llegar con vencimiento recién en julio”, afirmó.

El directivo aclaró que, si bien la tarifa del gas consumido no superará el 300 por ciento de aumento en ninguno de los casos de consumidores, la facturación puede llegar al 500 por ciento o más, para los de altos ingresos y mayor consumo, ya que a la tarifa del gas se le agregan los costos fijos y las cargas impositivas.

Ejemplos reales

“Como hay varios puntos a tener en cuenta, hicimos un ejemplo, para los usuarios que están en el nivel N1, que son los de altos ingresos, y son R34 los que más metros cúbicos de gas consumen. En un consumo de invierno, 440 m3 en el período, pagaron el año pasado 24 mil pesos de gas, de factura total, quien tiene el descuento por zona fría del 30 por ciento. Ahora en el mismo período, el mismo consumo de invierno van a pagar 82 mil. Y quien tiene el descuento del 50 por ciento por zona fría, pagó 19 mil el año pasado, ahora va a pagar 59 mil. Este sector es al que le llegarán todos los aumentos”, apuntó Torres.

Para los consumidores de altos ingresos (N1), el metro cúbico sale ahora 139 pesos. El Nivel 2 (el consumidor de menor ingreso) paga 68 pesos. Y los de ingresos medios, N3, el metro cúbico que paga es de 81 pesos. Obviamente eso hay que agregarle los impuestos y demás, que se cobran en la facturación.

Según lo expuesto, en el caso de los niveles 2 y 3, cuando consumen más gas y sobrepasan una determinada cantidad de metros cúbicos consumidos, pasarán a pagar tarifa plena, de 139 pesos el metro cúbico. Ante ello, Torres advirtió ese salto tarifario que se aplica ante un mayor consumo.

Para bajo consumo y bajos ingresos, con el descuento del 50 por ciento de zona fría, que ya paga una tarifa menor, y aunque el aumento sea del 300 por ciento, no será una suma alta.

La diferencia de tarifa para el nivel de mayores ingresos es -a lo sumo- del 220 por ciento, si se mantiene un bajo consumo, indicó Torres.

Así, ninguno de los aumentos de tarifa de gas supera el 300 por ciento, pero a eso hay que agregar los costos fijos e impuestos.

En este punto cabe aclarar que la tarifa de gas no es el único rubro de la facturación, sino que también se incluyen otros. En tal sentido, al monto facturado por la tarifa de gas se agregan los cargos fijos y los impositivos. “Hay facturas que pueden llegar a aumentar el 500 por ciento. Es probable que los de altos ingresos y mayores consumos, paguen una factura con un aumento del 500 por ciento, o más incluso. Sin embargo, si se lo compara con otros servicios como Internet o telefonía, no es tanto ya que hace dos años que el servicio de gas no aumenta”, apuntó.

Otros incrementos

Cabe mencionar que este mes está signado por la suba de servicios. Desde el 1° de abril los combustibles registraron un nuevo incremento que ronda el 4,5 y el 5% en Junín.

En tal setido, el litro de nafta súper en YPF ahora cuesta $988 -estaba en $944- y el de Infinia saltó a $1.180 -se pagaba $1.127-. Con esta suba se cumpliría con el tramo de la “corrección impositiva” que se completaría el 1° de mayo.

Respecto del gasoil, en la petrolera nacional, que controla la mayor parte del mercado, el Diésel 500 pasó de $986 a $1032, mientras que quien quiera cargar Infinia Diésel tendrá que pagar el litro a $1.200 contra $1146 que costaba hasta el domingo 31 de marzo.

Este nuevo aumento -el anterior fue el 2 de marzo- responde a la actualización de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) dispuesta por el gobierno de Javier Milei.

En cuanto a electricidad, ya se han aprobado los nuevos cuadros tarifarios para la electricidad, que podían ir hasta el 180 por ciento de aumentos para los consumos en viviendas familiares y hasta el 413 por ciento en los comercios.

En el Boletín Oficial se informó sobre este incremento que impactará en la próxima boleta mensual. El aumento alcanza a los usuarios residenciales de grandes ingresos y a los de ingresos medios que consuman más de 400 kilovatios hora (kwh) al mes, en un 118 por ciento.

En el caso extremo de los pequeños comercios -que son aquellos que consuman menos de 800 kwh mes-, la suba alcanza un 413 por ciento.

Resumiendo, a partir de la quita de subsidios, el aumento del costo mayorista de la energía, la suba promedio en las facturas de electricidad será de un 180 por ciento. De ese modo, un usuario residencial de altos ingresos (N1) que consume 150 kwh mes pasa de pagar en promedio 8.600 pesos por mes a pagar 24.000 pesos, se detalló.

Conforme el Boletín Oficial, hay un cargo fijo que se cobra siempre aún sin que haya consumo. Asimismo, existe un cargo variable que depende de la cantidad de kilovatios (kWh) que los usuarios consumen en el mes. Asimismo, se tienen en cuenta el tipo de usuario, la zona y los niveles de consumo.

Así, el cuadro tarifario de Eden cuenta con distintos niveles de tarifa para hogares.

La Tarifa 1 se compone por pequeñas demandas de uso residencial. Dentro de ese grupo, la R1 alcanza a usuarios con consumos mensuales de hasta 100 kWh, pasa a ser de $2.386,26. En la R2 se encuentran los usuarios cuyos consumos van de 100 a 200 KWh: el costo fijo es de $ 3.662,03 y el variable se irá a $98,95.

Luego, los consumos de demanda mediana: de 200 a 400 kWh, en donde el cargo fijo será de $5.000,75 y el variable de $105,74/kWh. Con distintas variables, se llega hasta la tarifa R7, con consumos entre 700 y 1400 kWh, con cargo fijo de $ 19.731,37 y variable de $131,47/kWh.