La fiscalía aceptó a la UIF como querellante en el juicio a José López

El juicio por enriquecimiento ilícito contra el ex secretario de Obras Públicas José López tuvo este viernes su segunda audiencia, en la que la Fiscalía avaló la pretensión de la Unidad de Información Financiera (UIF) de actuar como querellante, algo que ahora deberá decidir el Tribunal Oral Federal 1.

Los jueces escucharon durante la jornada los argumentos a favor y en contra de la incorporación como querellante del organismo antilavado, que busca acusar también a López del delito de lavado de dinero.

En ese marco, el fiscal Miguel Ángel Osorio consideró que la UIF puede ser incluido como parte querellante, pero con las "limitaciones propias" de no haber intervenido durante la etapa de investigación.

Al respecto, evaluó que la Unidad presidida por Mariano Federici podría "hacer preguntas a los testigos, a los peritos, aportar documentación, y solamente está excluida de acusar, de alegar al final".

En tanto, la abogada de López, Pamela Bisserier, argumentó en contra del interés de la Unidad de Información Financiera y afirmó que no corresponde porque no participó de la instrucción y debido a eso "no hay siquiera un requerimiento de elevación a juicio por parte" del organismo.

López presenció la segunda jornada del juicio, que se reanudará el próximo 6 de julio, luego de ser trasladado desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde junio de 2016.