Cinco de cada diez mujeres reconocen sufrir violencia en su relación de pareja

Cuando se habla de violencia de género suele pensarse automáticamente en agresiones físicas, amenazas, abuso sexual y femicidios. Sin embargo, la violencia en una relación de pareja puede presentarse en múltiples situaciones cotidianas a través de conductas de control, dominación, humillación y descalificación. Tan habituales resultan estas conductas por parte de hombres en nuestra sociedad que cinco de cada diez mujeres argentinas consultadas en una encuesta on line reconocieron ser víctimas de ella.

Un estudio realizado a través de internet por el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires del que participaron unas 8.500 mujeres, reveló que el 50% de ellas reconoce sufrir violencia en mayor o menor grado dentro de sus relaciones de pareja. Los resultados del test digital “El Amor hace bien” fueron difundidos ayer como un intento por despertar mayor consciencia sobre este tipo de situaciones, al acercarse el Día de los Enamorados, que se celebra mañana en todo el mundo.

Diseñada con preguntas simples y concretas que apuntan a detectar comportamientos de control, dominación, humillación y descalificación en la relación de pareja, la consulta mostró que un 70% de las mujeres que reconocieron sufrir violencia tiene entre 14 y 30 años.



Los resultados del trabajo coinciden con los señalados por un informe de Naciones Unidas, según el cual al menos tres de cada diez mujeres adolescentes sufren en algún momento las manifestaciones de un noviazgo violento. De acuerdo con expertos se ese organización, la cifra constituiría “la punta de un iceberg”, dada que un importante porcentaje de esas situaciones no son reconocidas como violencia por quienes las sufren.

En la mitad de las relaciones violentas los malos tratos comienzan durante el noviazgo

“Negar, justificar o minimizar estas señales puede deberse al hecho de estar ligada afectiva y emocionalmente a la pareja, sumando además los mandatos impuestos por una sociedad culturalmente machista”, explican desde el ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, los responsables de la investigación.

De ahí que “este test no sólo pretende brindar medios de apoyo y asistencia a quienes son víctimas de relaciones violentas, sino también generar conciencia y convertirlas en agentes multiplicadores de una sociedad libre de violencia”, señalan.

“Una realidad silenciosa”

“La violencia de género es una realidad dolorosa y silenciosa que convive entre nosotros. Y es alarmante saber que la mitad de las relaciones violentas comenzaron sus primeros malos tratos durante el noviazgo. Por eso, la prevención y detección temprana de situaciones de violencia es fundamental para erradicar ese flagelo, que nos atraviesa como sociedad”.”, comentó la ministra de Desarrollo Humano, Guadalupe Tagliaferri.

Las señales de violencia de género detectadas durante el estudio se basan en las respuestas a las siguientes diez preguntas: “Cuando no están juntos, ¿tu pareja te controla preguntándote con quién estás, dónde y qué estás haciendo? ¿Revisa los mensajes de tu celular o te pidió la contraseña del mail, Facebook o Instagram como ‘prueba de confianza’?”.

“Alguna vez, ¿te acusó de haber sido infiel o de coquetear con otros? ¿Sentís que te alejaste o perdiste contacto con tus amigos o familiares desde que estás en pareja? ¿Le molesta que trabajes/estudies o que hagas actividades de manera independiente como visitar amigos, ir al gimnasio o elegir quedarte en tu casa?”, continúa el cuestionario.

Y finaliza: “¿Le molesta que salgas con amigos y cuando lo hacés te habla o mensajea todo el tiempo por celular? ¿Critica tu apariencia y tu ropa o menosprecia en público o privado tus opiniones? ¿Es simpático y agradable frente a los demás, pero cambia cuando están solos? ¿Sentís que no tiene en cuenta tu opinión al momento de programar una salida o tomar alguna decisión que involucre a la pareja? ¿Te dice que todo lo que hacés está mal, que sos torpe o que no servís para nada?”. Como posibles respuestas, el test brinda tres opciones predeterminadas: “Siempre”, “A veces” y “Nunca”, y tras analizarlas emite una conclusión o sugerencia.

El Test se encuentra disponible en el sitio www.buenosaires.gob.ar/elamorhacebien.