Mujeres y presidentas: un rol que empieza a tomar fuerza en la Ciudad

Un rol que comenzó a tomar fuerza en la ciudad, en los últimos dos años, fue el de mujeres presidentas en distintos clubes locales.

Gisela Diotti, Joanna Pietkowsky y Mercedes Adrover encabezan las comisiones directivas de Ambos Mundos, Origone FC y el Club Junín, respectivamente, y hablaron con Democracia sobre la labor que les toca afrontar en las distintas instituciones.

“A un mes de asumir como presidenta de Origone, siento que es un desafío enorme, día tras día. El compromiso, como el de toda la comisión, está y estará a lo largo de esta gestión y estamos trabajando mucho para mejorar el club. La gente del pueblo nos responde bastante bien y seguiremos apostando por la institución que todos queremos”, afirmó Pietkowsky.

La máxima autoridad de la entidad de Agustín Roca reveló los objetivos que tienen por delante y contó qué buscan anexar más disciplinas.

“Encontramos un club bastante ordenado, siempre hay cosas por hacer, por ejemplo, trabajos de infraestructura. Nuestros ingresos no alcanzan para invertir, sino para solventar los gastos diarios, pero es en lo que vamos a trabajar”, manifestó.

“Además, buscamos agregar actividades al club para que no sea solo fútbol. Hoy funciona el pádel, queremos que funcione el vóley y tratamos de armar más categorías del fútbol femenino, más allá de la escuelita. Estamos trabajando, constantemente, y creemos que vamos a lograr la mayoría de los objetivos que nos propusimos cuando asumimos”, declaró.

Por su parte, Diotti, quien es una de las más antiguas en el cargo (2022), destacó la evolución del Tricolor y mencionó los objetivos que se cumplieron.

“Estamos con un crecimiento exponencial. Nosotros hace dos años que estamos al frente de la institución y logramos distintos objetivos que teníamos como comisión. Reacondicionamos la cancha para que el deporte principal que se practica se pueda desarrollar y que los niños puedan disfrutar del club”, indicó.

“Los objetivos que nos propusimos, los fuimos cumpliendo y eso es gratificante. Pudimos tener riego automático, levantamos las instalaciones y las recuperamos, tenemos un gimnasio que es utilizado por jugadores y niños del club, reacondicionamos el quincho que funciona como cantina y merendero para los chicos que vienen a la escuelita los martes y jueves”, expresó.

La presidenta de Ambos Mundos se refirió a la importancia de estar al frente de una institución deportiva y resaltó el “rol social” que cumplen los clubes en la sociedad.

“En la actualidad, tenemos 360 socios, un número muy importante para nosotros porque comenzamos con 70 y esperamos llegar a los 500. Ser cabeza de una institución como esta es súper importante porque los clubes están en el mismo escalón que una escuela. Además de practicar un deporte recreativo, se forman personas y se enseñan valores”, aseguró. “Es muy gratificante estar al frente de un club, no siempre es todo color de rosas, porque hay distintas problemáticas sociales, pero te vas con el corazón feliz”, concluyó.

Por último, Mercedes Adrover, principal autoridad del Club Junín, habló sobre los aspectos institucionales y administrativos de la entidad.

“Estamos atravesando un buen presente institucional, aumentamos el número de socios, terminamos dos obras grandes como el cambio de piso de la cancha de básquet y la compra de la nueva cabecera de la carpa para la pileta climatizada”, indicó.

“En lo administrativo, estamos trabajando para finalizar con el trámite de personería jurídica, que es importante y lo necesitamos. También, estamos haciendo los trámites de las tasas municipales. Tenemos varias obras a realizar, pero estamos sujetos a este año, duro económicamente porque vamos a afrontar grandes subas en el gas y la luz y no escapamos de esa realidad. Nos tiene ocupado el tema de las tarifas”, manifestó.

La máxima autoridad de la entidad albirroja destacó el nivel deportivo de las diferentes disciplinas y confió en el avance de cada una de ellas.

“En lo deportivo, el club supera las expectativas porque, en la mayoría de las disciplinas, se participa de competencias internacionales, nacionales y locales. Tuvimos un cambio en la coordinación de básquet y tengo una satisfacción muy grande, me llena de satisfacción porque ellos trabajan tanto como nosotros. Tenemos un número de récord de nadadores federados, casi 32, y participaciones en todos los niveles. Somos una comisión directiva que está unida, que llevamos el club en el corazón y somos muy colaborativos”, afirmó.

“Estar al frente de la institución me llena de orgullo, trabajo todo el día mucho tiempo. Tiene sus momentos de alegrías y otros momentos que no son tan gratos, pero ver a los chicos adentro del club, que se dan la mano, que quieren a su profesor y que están contentos, me da fuerzas para seguir trabajando porque es por ahí y se pueden hacer grandes cosas”, concluyó.