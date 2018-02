Tenso momento en un robo a mano armada en un kiosco

El martes, alrededor de las 22.50, tres malvivientes encapuchados que se movilizaban en una moto de gran cilindrada, robaron a mano armada en un comercio de calle Vázquez Diez al 300, donde funciona un kiosco y despensa que también brinda el servicio de Pago Fácil.

Los sujetos ingresaron al local del barrio Prado Español sobre el horario de cierre, en momentos que se encontraban los dueños y un joven cliente a quienes obligaron a tirarse al suelo a punta de revólver.

Luego de cometer el hecho, los tres ladrones huyeron en dirección a avenida Circunvalación.

En diálogo con TeleJunín, el comerciante Luis expresó: “Pasamos un momento muy malo porque estábamos en la hora de cierre, alrededor de las 21.50”.

“Entró un cliente y lo atendimos. En ese mismo momento sentimos los gritos y alcanzamos a escuchar: ‘tírense al suelo’. Yo estaba en el pasillo de espaldas, el malviviente me pegó un empujón, me tiró al suelo y me empezó a dar patadas, al mismo tiempo que entraban otros dos sujetos armados”.

“Lo apuntan al chico (cliente), a mi señora que estaba detrás del mostrador y a mí en el piso. En todo momento me pedían la planta del Pago fácil. Tal es así que le indicamos que todo el dinero estaba en la caja que ni la tocaron porque querían la del servicio de cobro electrónico”, explicó.

“Cada vez que me pedía la plata, me pegaba una patada y sinceramente la pasé muy mal. Eran muy violentos”, aclaró.

“Luego de toda esa escena entraron a mi casa, donde estábamos contando el dinero del Pago Fácil y mi hija (que es discapacitada) se acercó para ver qué pasaba. En ese momento el malviviente la apuntó con el arma de fuego y ahí me dio mucho temor porque creí que le podía disparar en cualquier momento”, subrayó.

“Estábamos hablando con mi señora acerca de seguir con el Pago Fácil y creo que estoy convencido de que lo tengo que cerrar porque no tengo seguridad”, concluyó.