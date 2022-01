El 79,5 por ciento adoptó mayores cuidados ante la tercera ola de Covid

La gran mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario en la red social Twitter, afirmó que reforzó las medidas de prevención contra el coronavirus a partir del incremento exponencial de los contagios.

De hecho, ante la pregunta: “¿Toma mayores cuidados ante la tercera ola de Covid?”, el 79,5 por ciento de los participantes respondió que “sí”, mientras que en la vereda opuesta el 20,5 por ciento restante admitió que “no”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 93 lectores.

Claves de la nueva ola pandémica

Aplicar las dosis de refuerzo y vacunar a los menores de 18 años son los objetivos de este verano para llegar a marzo "con la mayor protección posible" contra el coronavirus, aseguró la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien sostuvo que los autotest tienen un "rol complementario" importante en este momento de la pandemia en Argentina.

"Necesitamos en enero y febrero aplicar los refuerzos, que inicien o completen esquemas quienes no lo hicieron y avanzar con la vacunación en menores de 18 años para que marzo nos encuentre con el inicio de clases y del otoño con la mayor protección posible para poder enfrentar lo que, esperemos, sea la última etapa de la pandemia", indicó Vizzotti.

La ministra calificó la campaña de vacunación como "la fortaleza más grande" de la gestión sanitaria de la pandemia, y recordó que Argentina ya cuenta con el 85% de la población vacunada con una dosis y el 74% con dos dosis.

"Tenemos 102 millones de dosis, las provincias tienen stock y también hay stock a nivel central, y faltan recibir 37 millones de dosis todavía", describió e informó que en "las últimas ocho semanas 820 mil personas mayores de 18 años iniciaron sus esquemas".

Respecto de la reciente aprobación de los autotest por parte de ANMAT, Vizzotti indicó que "hay que cambiar la mirada respecto de las olas anteriores".

"El año pasado con el consenso de ministras y ministros, con nuestra mirada en relación a la importancia de poder controlar y gestionar cada caso y los contactos estrechos para que hagan el aislamiento se decidió no avanzar con la autorización en farmacias", indicó.

Y continuó: "En este momento de la pandemia en Argentina, con esta dinámica, así como estamos reevaluando constantemente el aislamiento de los vacunados, la transmisibilidad, el número de asintomáticos, los casos leves, estamos repensando todo el tiempo las recomendaciones y desde ese punto de vista aumentar la oferta de las posibilidades de testeo era importante".

La funcionaria indicó que los test aprobados, "no sólo sirven para una persona que decida ir a comprar a la farmacia -en cuyo caso también está garantizada la trazabilidad a partir del reporte que el usuario realice a la farmacia del resultado-, sino que también es útil para el sector privado, por ejemplo, para que las industrias lo puedan hacer periódicamente como una forma de prevención, en la provincias para gestionar los casos o incluso en los efectores de salud para minimizar los riesgos".

"Son roles complementarios al testeo en una situación completamente diferente a las olas anteriores y con un número de casos que llega a los 130 mil por día lo que hace que la trazabilidad ya esté impactada, no sólo en Argentina sino en el mundo", concluyó.

Piden regular el precio de los test

El diputado nacional del Frente de Todos por Salta, Lucas Godoy, solicitó hoy que se establezcan precios de referencia para regular el valor en el mercado de los test de detección de coronavirus con el objeto de que sean accesibles a toda la población.

"Estas pruebas son fundamentales para conocer el diagnóstico, decidir aislamientos preventivos y evitar nuevos contagios", destacó el diputado en el proyecto, presentado junto al Partido Igualar, cuya secretaria general es la dirigente Carmela Moreau.

A través del texto, el diputado pidió al Ministerio de Salud que por medio de la Secretaría de Comercio Interior se "establezcan los precios de referencia de los Test PCR para SARS-CoV-2 y los autotest de venta libre en farmacias".

En un comunicado de prensa, los dirigentes sostuvieron que "cuando lo que está en juego es la salud no puede haber margen para especulaciones".

"Debemos estar protegidos ante las conductas abusivas del mercado frente a un bien escaso", remarcaron.

Asimismo, confiaron en que el Estado "asuma un rol protagónico para evitar excesos y prácticas desleales y que, a través del Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio, se garantice que este recurso sea económicamente accesible para la mayoría".