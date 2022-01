La clase política no toma nota

A la clase política parece que no le entran las balas, ya que se han producido algunos hechos en los últimos días que avalan esta afirmación, a saber: se aprobó la reelección de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, cuando hace ya algún tiempo se había sancionado una ley que lo prohibía, y esto se hizo con el acuerdo del oficialismo y la oposición, lo que claramente nos señala que entre ellos se protegen y como dijo un nuevo dirigente político son una casta, la alternancia en la función pública es absolutamente necesaria para evitar o por lo menos reducir los actos de corrupción o tráfico de influencias, entre otras, en la gestión.

La oposición fue derrotada cuando se trató la ley del impuesto al patrimonio porque uno de sus legisladores no estaba en su banca, estaba en Estados Unidos. El otro caso fue el de un legislador de Santa Fe que veraneaba en las Islas Malvinas y dejó sin presupuesto a su provincia, todo esto a pocos días de haber asumido sus bancas.

Se conoció también en estos días el armado de carpetas judiciales a sindicalistas que involucra a la exgobernadora Vidal y a un procurador de ese momento, continuando con procedimientos incalificables que se vienen sucediendo desde hace tiempo en la política argentina.

Yo me pregunto entonces si la clase política habrá tomado nota de que la ciudadanía ya se cansó de soportar las acciones que continuamente hacen y si de una buena vez comienzan a producir cambios que les permita recuperar la credibilidad perdida.

La Argentina ha tocado fondo, la inflación no ha podido ser controlada, el déficit fiscal sigue sin poder arreglarse, no se llega a un acuerdo con el FMI por la deuda impagable que se tiene y estamos al borde de un nuevo default con las consecuencias que esto traería aparejado, la escasa disponibilidad de reservas del Banco Central, complica a la economía ya que muchas importaciones necesarias para la industria se traban por la falta de dólares, la brecha entre el dólar oficial y el blue es insostenible (más de un 100%), nos estamos quedando sin la materia gris preparada en nuestras universidades porque una vez recibidos se van del país en busca de oportunidades laborales que aquí no tienen, con lo que le ha costado al país formarlos en cada profesión.

Señores qué estamos esperando para comenzar a solucionar estos problemas, son conscientes de la gravedad de la situación, que ya no se aguanta más este camino de decadencia que venimos arrastrando desde hace tiempo. Todos nos estamos cansando de las peleas, de la grieta y de cuántas cosas más, les pedimos que tomen al toro por las astas y comiencen a trabajar para tener un país viable como todos merecemos, hay mucha gente que la está pasando muy mal.

Aldo García López

DNI 4974484