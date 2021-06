Club Atlético Sarmiento: un modelo a imitar

Estimado lector: debo confesar al comenzar esta nota que me invaden muchos sentimientos, ya que Sarmiento forma parte de mi vida desde el día que nací. Mi padre fue un importante futbolista del club en su momento, así que, aunque estuve ausente de la ciudad durante mucho tiempo, siempre que podía estaba junto al Verde, en cualquier cancha que jugara. Viví momentos de alegría y de tristeza, pero en este caso la nota tiene que ver con el momento que atraviesa el club desde hace ya algunos años, más precisamente desde que Fernando Chiófalo asumió la presidencia.

Recuerdo claramente la situación en que se encontraba la institución, con serios problemas económicos que habían obligado al club a tercerizar la gestión futbolística en un grupo de personas que en esa época había comenzado a aparecer en algunas instituciones con problemas para contratar futbolistas en nombre del club, obviamente con un claro objetivo de obtener algún beneficio con las transacciones de jugadores.

Con este escenario, Fernando toma la conducción del club, teniendo en ese entonces la satisfacción de formar parte de la comisión directiva. Desde ese momento y, hasta la actualidad, el club no ha dejado de crecer en todos sus aspectos: en las obras, en lo deportivo, en lo institucional. Y acá debo señalar que me invade alguna tristeza, porque creo que Junín no ha acompañado al club de la manera en que debería haberlo hecho. Cabe solamente señalar, para avalar esto, que la masa actual de socios de la institución es de alrededor de 4000, una cifra muy baja para un club que compite hoy en la Primera División del fútbol argentino.

Señalo entonces el título de la nota y me pregunto si realmente no es un modelo a tener en cuenta en otros ámbitos de nuestra vida, sobre todo y fundamentalmente en el político, donde hemos venido de frustración en frustración desde hace años y actualmente con una caída del nivel de vida de la sociedad que resulta intolerable.

No habrá llegado el momento de que tomemos estos ejemplos, en este caso el de una institución deportiva que es un ejemplo de conducción en el fútbol argentino. Y que la clase política mire con atención cómo se trabaja para llevar adelante una gestión con éxito. El desafío está planteado. Será cuestión de que los que tengan la responsabilidad de hacer los cambios estén a la altura de las circunstancias. Empleando términos futbolísticos es cuestión de tener un conductor del equipo que tenga la visión de encontrar el camino correcto y un equipo que sepa acompañarlo. Seguramente así los resultados vendrán rápidamente.

Por último, le hago un pedido a Fernando para que no cometa un error en el cual suelen incurrir muchos dirigentes: no formar un sucesor y dejar el modelo a la deriva una vez que el conductor se retira. Es importante la alternancia con otras personas en la conducción para que la institución se nutra con otras ideas. De todos modos, Fernando podés estar tranquilo, tu gestión ya quedó en la historia grande de Sarmiento. Te lo agradece un sarmientista de corazón.

Aldo García López

DNI 4974484