Sobre el Aeródromo de Junín

El Aeródromo Provincial Junín comenzó a ‘perder’ no cuando, a quien identifican como ‘El Guapo’, Gustavo Rattaro, clausuró la pista por el avanzado estado de deterioro. Sino antes. Cuando este estratégico Aeródromo Provincial sufrió el traslado del personal de la torre de control y dejó de ser un espacio radiocontrolado.

Cuando la abierta posibilidad de que ocurrieran accidentes, se cerró en uno muy grave, que casi le cuesta la vida a un piloto local que quedó con secuelas, y a otro de la zona. Allí, cuando ya nadie guió a las aeronaves ni les advirtió de los tránsitos, comenzó a perder. Y nadie dijo nada. Absoluto silencio de radio.

Luego se clausuró la pista. La que fue ‘maquillada’ con una delgada capa de asfalto para que una noche, en un F28 (T.02) aterrizaran aquí Néstor Kirchner y Cristina Fernández para tomar el helicóptero presidencial Sikorsky S70 (H.01) y dirigirse a Vedia. Y todo volvió a la clausura que se prolonga hasta el presente.

Nadie duda que es toda una locura que un centro estratégico como Junín esté en medio de tironeos de la más baja politiquería vernácula. Hace mucho más de ocho años que están prometiendo en las campañas que reconstruirán el aeródromo, que volverá a funcionar el taller ferroviario, que harán un cruce (imposible de hacer) por abajo o por arriba de las vías en Rivadavia. Y no han hecho nada.

No es por colgar de mi ninguna condecoración de nada, pero cuando comenzó a descender la espada de Damocles sobre el Aeropuerto Internacional Don Torcuato porque iban a cerrarlo, y teniendo en cuenta lo que iban a cobrar por alquileres y/o movimientos en San Fernando privatizado y en manos de Aeropuertos Argentina 2000, le comenté al que era Secretario de Producción del Municipio que era una oportunidad única de ponerlo a servir a esas empresas de taxis aéreos, de cargas, a los aerotalleres, para que se radicaran aquí. ¿Hicieron algo?

Junín, como ciudad, está ubicada en un lugar estratégico. Es como una mini metrópoli regional. Es la referencia. Pero los mezquinos intereses de ‘los unos’ y de ‘los otros’ que, cuando les conviene, invierten sus pertenencias, ha dejado en tinieblas todo lo que tocan. ¿Alguien me puede decir cuáles fueron los ‘logros’ para Junín, las cosas conseguidas para la ciudad, que lograron los políticos que se expandieron llegando a ocupar cargos provinciales o nacionales desde 1983 a la fecha?

Porque fueron muchos, quizás demasiados, y que –encima- algunos fueron reelectos y duplicaron sus años en el lugar que les mejoró sus propias vidas y las de sus seres más cercanos. Una vez se conformó una gran empresa local para que podamos tener gas natural… ¿Y después?

Yo recuerdo, como único gran logro, la rectificación de unos kilómetros de la traza de la Ruta 7 en proximidades del Río Salado y la construcción de un puente más ancho, que permitiera pasar dos vehículos por vez, y que evitó más muertes. Hace más de 20 años. ¿Y desde allí…?

Todo en caída libre. Todo mal. Vanas e incumplibles promesas. Palos en las ruedas por doquier para que nadie pueda. Miserias personales. Desconocimiento y desinterés salvo por lo propio. Vuelo bajo de ideas. Poco o nulo interés en escuchar y resolver. Ningún interés en propender al bien común. Y se llenan las bocotas diciendo que hay que jugar en equipo, ahora que –una vez más- volvieron a cambiar de equipo….

Tienen suerte: la historia no los juzga y los premia.

Carlos Andrés Ducasse