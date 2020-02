La seguridad es cosa seria

Desde hace meses, Junín viene padeciendo hechos cada vez más violentos que victimizan a algunos de nuestros vecinos y nos quitan la tranquilidad al resto. Arrebatos, entraderas, robos donde los ladrones entran a las viviendas, golpean y reducen a sus víctimas, son parte de una serie que solo por fortuna no ha dejado víctimas fatales.

Con la información disponible no es tan fácil hacer un diagnóstico, pero a nadie escapa que la política de seguridad debe y puede dar mejores respuestas. Necesitamos hablar de esto, la prudencia oficial para evitar el pánico no puede resentir el derecho a la información. Los medios que publican cada caso se encargan de aclarar que no cuentan con una versión oficial y, paradójicamente, sin datos certeros sobre lo que está pasando, el pueblo se imagina lo peor.

La ausencia de cifras oficiales hace que cada opinión se convierta en la única verdad para quien la sostiene, esto es lo que está calentando el debate actual. Sin embargo, creemos imprescindible establecer algunos límites, la chicana política en este flagelo no ayuda en nada: jugar con el nombre de un muerto anterior no clausura las preguntas del otro; barajar víctimas para adjudicarlas al adversario político es una falta de respeto para toda la ciudadanía. No reincidamos.

Desde el bloque de concejales del Frente de Todos nos hemos puesto a disposición para trabajar a favor de una mayor seguridad para nuestro distrito. Tenemos su compromiso y prontamente recibiremos al secretario y al director de Seguridad en el Concejo para conocer cuál es la política planificada para Junín y entender cómo podemos colaborar. Estamos convencidos de que el problema es demasiado serio como para anteponer intereses partidarios.

Pero no estaríamos cumpliendo con nuestro deber si no reclamáramos estas respuestas. Queremos conocer la política de prevención, saber si las requisas de personas en la calle arroja algún resultado, con qué criterios se ejercen, entender si la espectacularidad de algunos procedimientos tiene algún sentido ulterior, saber si el aumento en la incautación de drogas indica un aumento del narcotráfico, saber en qué sentido evoluciona el consumo.

Tenemos sugerencias para acercar sobre el sistema de monitoreo, para lo cual necesitamos conocer el modo de funcionamiento actual, con cuántas cámaras operativas se cuenta, cuántos operadores. Acercar información sobre áreas mal iluminadas que son más vulnerables ante el delito y que se pueden mejorar rápidamente. Colaborar con la prevención aportando y difundiendo la experiencia de los vecinos que mediante sistemas de comunicación al alcance de cualquiera han logrado un mejor cuidado de sí mismos.

Fundamentalmente, queremos saber cuál es el plan del intendente Petrecca que para 2020 ha vuelto a aumentar la tasa de seguridad en un 100% y cuenta con un presupuesto de más de 78 millones de pesos para que los vecinos se sientan seguros. La respuesta "no hay presupuesto" ya no resulta admisible en esta materia, de modo que hay que ejecutarlo de modo eficaz.

Los vecinos de Junín, sobre todos quienes ya han padecido hechos de inseguridad, se merecen un debate serio y productivo.



(*) Concejal del Frente de Todos de Junín. Presidente de la comisión de Seguridad.